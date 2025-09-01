La pesquera peruana Tasa (Grupo Breca) incorporó a su flota dos modernas embarcaciones: Sunbeam, de origen escocés y con 1,200 m³ de capacidad —la mayor bodega pesquera del Perú—, y Brusoeyskjaer, proveniente de Noruega, con 550 m³. Ambas naves estarán operativas desde la segunda temporada de pesca en la zona centro-norte 2025 y permitirán fortalecer la productividad, eficiencia y sostenibilidad de la compañía.

Con estas adquisiciones, la flota de Tasa alcanza 48 embarcaciones, ampliando significativamente su capacidad de operación. La nave Sunbeam cuenta con espacio para 14 tripulantes, mientras que la Brusoeyskjaer puede albergar a 11.

Ambas embarcaciones incorpora un innovador sistema de “armado de cerco”, que incrementa la seguridad de las faenas, y modernos mecanismos de refrigeración que aseguran la conservación de la anchoveta y otras especies desde el mar hasta las plantas de procesamiento.

Innovación y sostenibilidad

El CEO de Tasa, Gonzalo de Romaña, destacó que las nuevas embarcaciones representan “un salto importante en innovación y sostenibilidad”, al estar diseñadas para reducir el consumo de combustible y minimizar la huella de carbono.

“Simbolizan el compromiso de TASA con un futuro en el que la pesca peruana siga creciendo de manera responsable y sostenible”, subrayó.

Además de su papel en la captura de anchoveta, las naves participarán en temporadas de consumo humano directo, con especies como jurel y caballa. Su autonomía para operar hasta un mes en altamar —muy por encima de la media nacional de una semana— refuerza la capacidad de Tasa de mantener operaciones continuas y seguras en el mar peruano.

Tasa refuerza su operación pesquera en Perú

La presentación oficial de las mencionadas embarcaciones se realizó el 1 de septiembre en la Base Naval del Callao, en un acto que contó con la presencia del ministro de la Producción, el Comandante General de la Marina de Guerra del Perú, el presidente del Imarpe, la presidenta de Sanipes, además del directorio y los principales ejecutivos de la compañía.

Con esta inversión, Tasa reafirma su propósito de impulsar un modelo productivo que combine innovación, competitividad y sostenibilidad.

Tasa (Tecnológica de Alimentos S.A.) es la empresa pesquera más grande del Perú y líder mundial en la producción de harina y aceite de pescado a partir de anchoveta, con presencia en toda la costa peruana. Fundada en 2002, forma parte del Grupo Breca y cuenta con una de las flotas más modernas del país, además de múltiples plantas de procesamiento.