Mauro Rial, Chief Operating Officer (COO) de Accor North & Hispanic Americas, recordó que la operación peruana mostró una recuperación importante en 2024 por el desarrollo del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y otros factores. En efecto, la división PME de la cadena elevó su tarifa promedio diaria en 14% y el RevPAR en 51%.

Sin embargo, en 2025, el ejecutivo anotó que el país no registró grandes eventos y, por el contrario, experimentó complicaciones para el acceso a la Machu Picchu, lo cual terminó afectando al sector hotelero en general.

“Esas dos situaciones han hecho que no hayamos tenido un incremento expresivo en la actividad en Perú en 2025”, comentó a Gestión.

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Mauro Rial, Chief Operating Officer (COO) de Accor North & Hispanic Americas, señaló que la operación de Perú no reportó una mejora sustancial en 2025. Foto: Accor.

Los próximos hoteles de Accor en Perú

En América, la división PME de Accor dispone de 445 hoteles y la aspiración es llegar a 600 unidades. En la actualidad, el portafolio para esta división concentra 101 proyectos, incluyendo los 36 contratos firmados en 2025.

Thomas Dubaere, CEO Accor Américas, destacó que los nuevos acuerdos comprenden proyectos en México, Argentina, Puerto Rico, Estados Unidos y Brasil. Sin embargo, dentro del portafolio en desarrollo, también se encuentran dos proyectos en Perú.

Thomas Dubaere, CEO Accor Américas, destacó que en 2025 firmaron nuevos acuerdos para el desarrollo de hoteles en América. Foto: Accor.

Entre los hoteles en implementación en el mercado local, están los anunciados Pullman Resort Bocapán y Novotel Punta Sal Beach Resort. Ambos se ubican en Tumbes y contarán con salida directa a la playa.

Al respecto, Rial confirmó que la apertura de los dos establecimientos se concretará en 2028.

“Son hoteles completamente nuevos, el proceso de construcción no es simple, y lleva un poco más de tiempo que otro”, anotó, tras mencionar que dichas operaciones marcarán la entrada de Accor al segmento de destinos de playa en Perú.

En la actualidad, el grupo cuenta en el Perú con 13 hoteles: 12 (2,200 habitaciones) en la división PME y uno (64 habitaciones) en la división Luxury & Lifestyle. Así, Accor es la cadena hotelera con mayor número de habitaciones en el Perú.

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La apertura de los dos hoteles de playa de Accor en Perú se concretará en 2028. | Foto: Municipalidad Distrital Canoas de Punta Sal.

Nuevo ciclo de expansión y opción para hoteles en conversión

De cara a un nuevo ciclo de expansión en Perú, Rial reveló que tienen varias conversaciones en curso para llegar a acuerdos que permitan que Accor siga expandiéndose en el mercado local. Si bien las negociaciones son confidenciales, reconoció que hay interés por llevar las marcas de la cadena a destinos claves como Arequipa o el Valle Sagrado del Cusco.

“Perú aún no ha llegado al nivel de turistas internacionales que tenía en la prepandemia, con lo cual es un país que nos parece que tiene todos los fundamentos como para que el sector siga creciendo”, anotó.

Consultado por las marcas con potencial para los nuevos hoteles en Perú, el ejecutivo reconoció que tienen un enfoque importante en la conversión de propiedades operativas hacia las marcas de Accor. Y es que, ante dificultades con los intermediarios de reservas de habitaciones, mencionó que las pequeñas cadenas locales e independientes están buscando asociarse a marcas globales.

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El año pasado, refirió que la mayoría de acuerdos firmados correspondieron a conversiones de hoteles en la región.

“Conversiones me parece que es importante, es donde le vemos potencial a Perú, con marcas como Handwritten Collection, súper adaptadas a conversiones porque son flexibles, limitan el tamaño de la inversión que tiene que hacer el propietario”, manifestó.