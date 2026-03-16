La cadena de hoteles Accor sigue creciendo en América y Perú. (Foto: Reuters).
La cadena de hoteles Accor sigue creciendo en América y Perú. (Foto: Reuters).
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Josimar Cóndor
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Aún con tensiones geopolíticas y comerciales en el mundo, la cadena francesa de hoteles Accor alcanzó un ebitda récord de 1,200 millones de euros y aumentó su RevPAR (ingresos por habitación disponible) en 4.2% en 2025, con 5,836 operaciones. En la región Américas, la división PME (Premium, Midscale & Economy) aumentó su RevPAR en 10.2% con impulso de los mercados de Brasil, Chile y Ecuador. Los resultados en Perú contrastaron con el promedio regional, pero la apuesta de la cadena se mantiene “sin reservas” con proyectos en marcha y el potencial para nuevas marcas.

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