Perú ocupó el quinto lugar en el ranking de llegadas de turistas extranjeros a Buenos Aires, Argentina en el 2025; detrás de Brasil, Uruguay, Estados Unidos y Chile, y seguido de España, Colombia y México.

Durante el período enero-octubre 2025 ingresaron a la capital argentina 1.93 millones de turistas internacionales: 100 mil de origen peruano, de acuerdo con el Observatorio del Ente de Turismo en base a datos INDEC.

Y es que, en el último año, Buenos Aires se ha ido consolidando como destino turístico para el público peruano; con más de 60 frecuencias semanales de vuelos directos operadas por cuatro aerolíneas distintas.

Visit Buenos Aires, organismo encargado de la promoción turística internacional de la Ciudad de Buenos Aires, detalló a Gestión que la experiencia del turista peruano en la capital argentina se caracteriza por estadías semanales y un gasto significativo.

¿Quiénes viajan y cuánto gastan?

Los datos compartidos a Gestión revelan que el 54% de quienes llegan a la ciudad son mujeres, mientras que el 46% son hombres.

Sobre este total, la mitad tiene entre 26 y 45 años de edad.

La mayoría de estos turistas viaja motivado por razones de placer y ocio (66%),

seguidos por quienes lo hacen para visitar familiares y amigos (20%),

por motivos laborales o de negocios (10%) y

por otros motivos diversos (4%).

“En el caso de quienes viajan por vacaciones u ocio, la estadía media alcanza las 6 noches, con un gasto promedio de US$ 605. En cuanto al alojamiento, el 23% elige hoteles de 4 y 5 estrellas, el 18% se hospeda en hoteles de 1 a 3 estrellas, el 7% se queda en casas de familiares o amigos; mientras que, el 51% opta por otras formas de hospedaje, como alquileres temporarios o alojamientos alternativos”, precisaron.

En el segmento de turismo de negocios, la estadía promedio es de 7 noches, con un gasto individual estimado en US$ 859. En este grupo, el 70% se aloja en hoteles de alta gama, el 13 % en hoteles de menor categoría, el 1% se queda en casas de conocidos y un 13% utiliza otras modalidades de alojamiento.

Cabe precisar que 100 dólares estadounidenses son 145,000 pesos argentinos (ARS) al tipo de cambio medio actual (1 US$ 1.453 ARS).

Al realizar el cambio a soles, 145,000 pesos son 340 soles.

¿Qué actividades realizan?

Las actividades más elegidas por los visitantes peruanos reflejan un interés marcado por la cultura local, la gastronomía y las experiencias urbanas.

Dentro del turismo de placer, el 85% de los viajeros visita espacios culturales como museos o centros históricos, el 39% asiste a espectáculos artísticos, y

el 64% destaca la gastronomía como parte fundamental de su experiencia.

Además, el 22% de los encuestados ha asistido a espectáculos de tango y

el 25% ha participado de la vida nocturna porteña.

En el caso de los viajeros de negocios, las preferencias también se inclinan hacia la gastronomía (49%) y la cultura (28%), aunque un 11% prefiere vivir experiencias de aprendizaje.

Lista de eventos y lugares para visitar en Buenos Aires

De acuerdo con Visit Buenos Aires, marzo es uno de los mejores para visitar la capital argentina.

1. El clima ideal para pasear

Con los últimos días del verano y el comienzo del otoño a la vuelta de la esquina, el clima de marzo es el indicado. Sus temperaturas templadas (15°C - 25°C) y sus escasas precipitaciones alientan todo tipo de programa al aire libre.

2. Lollapalooza

Desde hace 11 años, marzo es el mes que reúne fanáticos de la música de todo el país y de la región, con la edición local de Lollapalooza. Este año, el festival se realizará el 13, 14 y 15 de marzo, convocando a renombrados artistas nacionales e internacionales.

3. Museos y librerías

La cuna del tango tiene una amplia oferta cultural, con más de 150 museos, 700 librerías y una escena teatral que la posiciona como líder en América Latina. Íconos culturales como el Teatro Colón, el Cementerio de la Recoleta y el Mercado de San Telmo se insertan en una red de experiencias culturales para todos los públicos.

4. Gastronomía

Buenos Aires se ha posicionado como uno de los polos gastronómicos más importantes de la región por su oferta que combina tradición con vanguardia. Conviven bodegones de barrio y cafés con décadas de historia, con restaurantes gourmet premiados por la Guía Michelin, como Anchoita y Elena.

Además, platos emblemáticos como la milanesa, las empanadas y el asado forman parte del ritual cotidiano, tanto en las casas de familia como en parrillas famosas como Don Julio y El Preferido.

5. Fútbol y deporte

En Buenos Aires se respira fútbo a pocos meses del Mundial 2026. Pero el deporte no se agota en el fanatismo de este deporte. Esta ciudad es sede de competencias internacionales como el Argentina Open de tenis, el Campeonato Abierto de Polo, la Maratón de Buenos Aires y el Ironman 70.3.

En Buenos Aires y alrededores hay varios estadios icónicos que se pueden visitar con tours guiados o al menos recorrer por fuera. Así, están el Estadio Monumental (River Plate), el estadio más grande de Argentina y uno de los más importantes de Sudamérica; y la Bombonera (Boca Juniors), conocida por su estructura casi vertical y la presión de la hinchada, considerada una de las canchas con más “clima” del mundo.

Estadio de Boca Junior y River Plate. Foto composición Gestión.

En el caso del Monumental, la experiencias “full” con traslados, guía y extras pueden subir a US$ 80–120 (unos AR$ 80.000–120.000 al cambio local); mientras que el para la Bombonera, el Museo de la Pasión Boquense + Estadio Tour (entrada general): alrededor de AR$ 39.000 para adultos (entrada general).

Para quienes disfrutan de entrenar al aire libre, los bosques de Palermo, la Reserva Ecológica o el nuevo Parque de la Innovación son solo algunos de los espacios verdes que invitan al movimiento.

6. Un paseo por la ciudad

En Buenos Aires hay algunos lugares “clásicos” que valen mucho la pena, tanto por la experiencia como por la historia y la estética de la ciudad. El corazón político: Plaza de Mayo y Casa Rosada; arquitectura europea: Avenida de Mayo y Café Tortoni; símbolos urbanos: Obelisco y Avenida 9 de Julio, Teatro Colón; y barrios típicos: La Boca y Caminito, y San Telmo.

Si de elegancia y cultura se trata están: Recoleta y Cementerio de la Recoleta; el Ateneo Grand Splendid, antigua sala de teatro convertida en librería, considerada de las más lindas del mundo.

(Foto: Shutterstock)

7. Escapadas

A menos de una hora de viaje, Buenos Aires regala un paisaje completamente diferente: estancias, asado al aire libre y tradiciones gauchas que todavía laten fuerte te abren las puertas a lo más autóctono de la cultura argentina.

Lugares como San Antonio de Areco, Capilla del Señor o el Delta del Paraná, permiten al visitante alejarse del bullicio urbano y experimentar de primera mano la calma de los pueblos del Gran Buenos Aires con gastronomía y vinos. En marzo, particularmente, cuando las hojas de los árboles comienzan a teñirse de rojo y las temperaturas más calurosas dejan de ser un problema, estas escapadas se convierten en un imprescindible del itinerario.

8. Punto de encuentro para hacer negocios

Liderando el ranking regional como sede de congresos, ferias y eventos corporativos por 14 años consecutivos, Buenos Aires ofrece una infraestructura moderna y versátil para hacer negocios.

Con centros como La Rural, el Centro de Convenciones, Costa Salguero, la Usina del Arte o incluso el Teatro Colón, la ciudad es una de las capitales de negocios más importantes de la región. A esto se le suma una conectividad internacional privilegiada y una amplia oferta hotelera que hacen de esta ciudad la sede ideal para generar alianzas y proyectar oportunidades.

9. Diversidad e identidad

Quince años atrás, esta ciudad fue pionera en la región en legalizar el matrimonio igualitario, y hoy en día sigue promoviendo políticas inclusivas de LGBTIQ. Bares, hoteles y propuestas culturales celebran todas las formas de ser y expresarse.

Calidez de los porteños. Según un estudio de Preply, Buenos Aires está entre las tres ciudades más amigables de América Latina. Esa calidez no es casual: forma parte de la cotidianidad y se respira en cada esquina. No solo está en las postales clásicas. Vive en los bodegones, en los mates en la vereda y en los rituales simples que se repiten en cada barrio.