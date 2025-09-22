La fuerte devaluación del peso argentino en los últimos años ha generado un contraste curioso. Entérate en la siguiente nota. Foto: Difusión.
La fuerte devaluación del peso argentino en los últimos años ha generado un contraste curioso. Entérate en la siguiente nota. Foto: Difusión.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Carlos Rosales Salas
mailCarlos Rosales Salas

Viajar a Buenos Aires sigue siendo un atractivo para el mundo: tango, carne, vinos y la mística de una ciudad que respira historia. Sin embargo, la ecuación económica para el viajero peruano debe realizarse antes.

TE PUEDE INTERESAR

Tipo de cambio hoy en Perú: ¿En cuánto cerró el dólar este miércoles 10 de setiembre?
Caída del dólar: por qué ocurre, a quiénes beneficia y a quiénes perjudica en el Perú
Tipo de cambio hoy en Perú: ¿En cuánto cerró el dólar este martes 9 de setiembre?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.