La operación se da en un contexto en el que Argentina enfrenta volatilidad económica. Foto: JetSmart.
La operación se da en un contexto en el que Argentina enfrenta volatilidad económica. Foto: JetSmart.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Carlos Rosales Salas
mailCarlos Rosales Salas

Desde Buenos Aires. La aerolínea JetSmart, conocida por su modelo de bajo costo, ha dado un paso estratégico para atraer más viajeros peruanos: ahora sus vuelos entre Lima y Buenos Aires aterrizan en el Aeroparque Jorge Newbery (AEP), ubicado a solo minutos del centro de la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR

El peronismo aplasta al partido de Milei en las elecciones provinciales de Buenos Aires
Dólar se dispara en Argentina y alcanza nuevo récord mientras bolsa de Buenos Aires se desploma
Bonos argentinos se hunden tras derrota de Milei en provincia de Buenos Aires

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.