Hasta hace poco, la mayoría de las conexiones internacionales llegaban al aeropuerto de Ezeiza, ubicado a unos 35 km del centro porteño, lo que implicaba mayores tiempos y costos de traslado.

Ahora, con Aeroparque los pasajeros ganan accesibilidad inmediata a la zona financiera, hotelera y turística de la capital argentina, optimizando tanto viajes corporativos como escapadas de ocio.

La propuesta de JetSmart bajo el esquema “paga solo por lo que necesitas”, busca ampliar la base de pasajeros con ejecutivos y familias y dinamizar el flujo turístico entre Perú y Argentina.

La experiencia en vuelo, según Federico Petazzi, gerente comercial de JetSmart, “resalta por la puntualidad, procesos ágiles y seguridad operacional, con la flota más nueva de Sudamérica”, atributos “que hacen atractivo el servicio para ejecutivos, familias y turistas jóvenes”.

“Conectamos Buenos Aires y Lima con siete frecuencias semanales, permitiendo además una conexión ágil y constante con todas las regiones de Perú, para que cada vez más viajeros puedan disfrutar los atractivos gastronómicos, culturales e históricos de ambas ciudades”, agregó Petazzi.

El vuelo de Lima a Buenos Aires dura unas cuatro horas y media.

La llegada directa a Aeroparque podría marcar un diferencial. Desde allí, el pasajero se conecta en minutos con el distrito financiero, Puerto Madero, Recoleta, Palermo y otros polos culturales y gastronómicos que consolidan a Buenos Aires como un destino atractivo.

Cabe precisar que JetSmart es el segundo mayor jugador del mercado aeronáutico argentino.

En marzo reabrió el Puente de la Mujer, ubicado en el Dique 3 de Puerto Madero.

Un escenario económico desafiante, pero atractivo

La operación se da en un contexto en el que Argentina enfrenta volatilidad económica, con el dólar moviéndose en torno a los 1,400-1,460 pesos argentinos.

Pese a ello, el diferencial cambiario favorece a los turistas extranjeros, que encuentran precios competitivos en hotelería, gastronomía y actividades culturales.

Proyección regional

Con esta apuesta, JetSmart consolida su estrategia de expansión en Sudamérica, pero con un pendiente como la salida desde Lima a Montevideo. Su último vuelo fue el 30 de septiembre de 2024.

En paralelo, la compañía viene consolidando su presencia regional: en julio de 2025 duplicó vuelos y pasajeros en Argentina frente al año anterior, y hoy conecta Buenos Aires con destinos en Colombia, Ecuador y Brasil, además de optimizar rutas domésticas clave.