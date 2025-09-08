Nutrien anunció el año pasado que se desprendería de sus operaciones minoristas en Argentina, así como en los vecinos Chile y Uruguay, mientras se concentra en Brasil y otros mercados globales. Bloomberg News informó en enero que la compañía también evaluaba la venta de su participación en Profertil.

Nutrien cerró el acuerdo con Adecoagro tras la salida de varias compañías internacionales de Argentina en los últimos años, a menudo vendiendo a compradores locales, en un contexto de mayor flujo de operaciones bajo el gobierno del presidente libertario Javier Milei.

Argentina se está convirtiendo en el hogar del próximo auge mundial del esquisto.

Entre las empresas que han vendido operaciones recientemente se encuentran HSBC Bank Plc, Mercedes-Benz Group AG, TotalEnergies SE y la malasia Petronas.

El lunes, los mercados argentinos se desplomaron después de que los votantes de la provincia más grande de Argentina enviaran un mensaje claro de que estaban cansados de las dificultades económicas causadas por las reformas de “terapia de shock” de Milei.

LEA TAMBIÉN: Bonos argentinos se hunden tras derrota de Milei en provincia de Buenos Aires

“El acuerdo para vender nuestra participación en Profertil impulsa nuestra estrategia de enfocarnos en activos y geografías que son fundamentales para nuestra visión a largo plazo”, señaló en un comunicado Ken Seitz, director ejecutivo de Nutrien.

Una planta de tratamiento de petróleo y gas, y a lo lejos, una plataforma de perforación, en el yacimiento de esquisto Bajada del Palo de Vista Energy en Neuquén. Fotógrafo: Sarah Pabst/Bloomberg

El cierre de la operación está previsto antes de fin de año.

La petrolera estatal argentina YPF S.A. posee el 50% restante de Profertil y cuenta con un derecho de preferencia de 90 días para adquirir la participación de Nutrien en las mismas condiciones.

YPF declinó hacer comentarios. La empresa ha expresado desde hace tiempo su interés en duplicar la capacidad de Profertil, que podría ser un comprador clave del aumento en la producción de gas natural de la creciente formación de shale Vaca Muerta.

Añelo es la principal puerta de entrada al yacimiento de esquisto de Argentina.

Adecoagro fue adquirida recientemente por la empresa cripto Tether Holdings SA. La Asociación de Cooperativas Argentinas es una de las mayores cooperativas agrícolas del país y un importante exportador de granos y oleaginosas.

“Estamos seguros de que Adecoagro, junto con sus socios, llevará a Profertil a la próxima etapa de desarrollo”, señaló en un comunicado separado Juan Sartori, responsable de iniciativas de negocios de Tether y presidente del directorio de Adecoagro.