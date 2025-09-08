The Nutrien Ltd. Cory potash facility stands in Saskatoon, Saskatchewan, Canada, on Monday, Aug. 12, 2019. Nutrien sees potash consumption though 2023 rising faster than demand for the two other main types of fertilizer and said that demand may reach 75.5 million tons a year. Photographer: James MacDonald/Bloomberg
La empresa canadiense Nutrien Ltd. acordó vender su participación del 50% en el productor argentino de nitrógeno Profertil SA a Adecoagro SA y a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) por unos US$ 600 millones, en un paso más en su salida de la nación sudamericana.

