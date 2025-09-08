Los activos argentinos se hundieron el lunes tras la derrota del presidente Javier Milei en una elección provincial clave, que aumentó las dudas sobre el respaldo político a su agenda económica.

Los bonos soberanos caían en toda la curva, liderando las pérdidas en los mercados emergentes. Los títulos con vencimiento en 2035, unos de los más líquidos, retrocedían 6.6 centavos para cotizar a 55 centavos por dólar a las 10:45 a.m. hora local, mientras que los rendimientos subían el 12.9% (ver gráfico).

El peso oficial se desplomó hasta un 7% al inicio de la sesión local, antes de recortar parte de las pérdidas. Cotizaba a 1,425 por dólar; el límite superior de su banda de negociación es 1,470, y si se debilita más allá de ese nivel se espera que el banco central intervenga.

El ETF Global X MSCI Argentina, de US$ 826 millones, caía más de un 10% en Nueva York, mientras que las acciones locales sufrían la mayor baja intradía desde 2020. Los títulos que cotizan en Estados Unidos de Banco Macro SA, Grupo Financiero Galicia y Pampa Energía SA retrocedieron al menos 15%.

Yields argentinos suben tras derrota electoral de Milei

El partido de Milei no cumplió las expectativas en las elecciones del domingo en la provincia de Buenos Aires, quedando cerca de 14 puntos porcentuales por detrás de la oposición peronista de izquierda con el 99% de los votos escrutados.

El resultado decepcionó a los inversores, que anticipaban que una derrota por más de cinco puntos porcentuales desencadenaría una liquidación de los activos del país.

El resultado adverso para Milei llevó a Morgan Stanley a cerrar una recomendación de compra sobre activos argentinos iniciada apenas la semana pasada.

La derrota del domingo aumenta las probabilidades de un “escenario negativo en el que el mercado cuestione la continuidad de las reformas y crezca la incertidumbre en torno a las futuras fuentes de financiamiento externo”, señalaron en un informe a inversores el economista de Morgan Stanley, Fernando Sedano , y el estratega Simon Waever.

La provincia de Buenos Aires, que concentra casi el 40% del electorado nacional, ha sido históricamente un bastión del peronismo. Aunque las posibilidades de triunfo para los aliados de Milei eran bajas, los inversores miraban su desempeño como barómetro del clima político de cara a las elecciones legislativas nacionales de octubre.

Tras conocerse los resultados, Milei admitió errores políticos y prometió una profunda autocrítica para corregirlos antes de los comicios de octubre. También se comprometió a redoblar su apuesta por el modelo económico, manteniendo la política cambiaria actual, las restricciones monetarias y otras reformas.

“Sufrimos un revés electoral y hay que aceptarlo”, afirmó.

En las últimas semanas, el presidente libertario tuvo dificultades para defender la caída de la moneda, restringiendo la liquidez en el sector financiero a costa de tasas de interés extremadamente altas. Como último recurso, las autoridades intervinieron en el mercado cambiario, lo que generó preocupación sobre las reservas en dólares del gobierno.

Milei también enfrentaba el impacto de un escándalo de corrupción que involucraba a su hermana, Karina, lo que acrecentó los temores sobre su imagen ante los votantes. Su gobierno negó cualquier irregularidad.

Lo que dice Bloomberg Economics…

“La contundente derrota de La Libertad Avanza, el partido del presidente Javier Milei, en las elecciones de la provincia de Buenos Aires probablemente confirme los peores temores del mercado y desate un círculo vicioso de caídas de precios, medidas de política desfavorables y expectativas más pesimistas de cara a las legislativas nacionales de octubre”.

— Jimena Zuniga, analista de geoeconomía para América Latina

Con un mercado cambiario en crisis y riesgos políticos en aumento, los bonos argentinos en dólares ya venían rezagados frente a sus pares emergentes el último mes, acumulando pérdidas de 5.5% frente a una ganancia promedio de 2% en la deuda del resto de los países en desarrollo, según un índice de Bloomberg.

Milei convocó una reunión de gabinete el lunes antes de la apertura de los mercados en Buenos Aires, según un reporte de Clarín. Los inversores estarán atentos a eventuales medidas de corrección.

“La magnitud de la derrota superó ampliamente las expectativas”, escribieron los analistas de JPMorgan, Diego Pereira y Lucila Barbeito, en un informe publicado el domingo por la noche. “Con casi 50 días por delante hasta las elecciones legislativas nacionales, el peso sigue vulnerable a una mayor depreciación, a pesar de la intervención cambiaria del Tesoro”.