Según la administración Milei, la incertidumbre en mercados es generada por la oposición. Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Según la administración Milei, la incertidumbre en mercados es generada por la oposición. Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Únete a nuestro canal
Newsletter internacional
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El índice riesgo país de trepó 7.3% y se ubicó en 898 puntos básicos, lo que implica su nivel más alto en los últimos cinco meses, de acuerdo con JP Morgan.

Vale añadir que este indicador mide el riesgo que los títulos soberanos poseen para los inversores, y desde julio, anota una tendencia creciente en medio de presiones cambiarias e irregularidades políticas que rodean al Gobierno de .

LEA TAMBIÉN: Dólar en Argentina bate un nuevo récord, ante la creciente incertidumbre económica y política

Dicha cautela de los inversionistas se da por los desaciertos en la política económica del mandatario ultraliberal —como la desactivación de las Letras Fiscales de Liquidez (LEFI), que eran el instrumento usado por el Banco Central para absorber la liquidez de pesos argentinos entre entidades bancarias— y la tensión electoral, traducida en las ventas de activos argentinos.

Escalada del dólar ante nerviosismo electoral ha obligado a un giro en la política cambiaria de Javier Milei. Foto: difusión / agencias
Escalada del dólar ante nerviosismo electoral ha obligado a un giro en la política cambiaria de Javier Milei. Foto: difusión / agencias

Además, este incremento del riesgo país refleja la caída en el valor de los títulos públicos argentinos; sumado a que ha impulsado las compras de dólares de cobertura, lo que acelera la demanda de divisas de difícil gestión para el equipo económico de Milei.

LEA TAMBIÉN: El futuro de Argentina es de color “cobre esperanza”, con seis proyectos de clase mundial en carpeta

Pablo Quirno, secretario de Finanzas, atribuyó las tensiones financieras a las elecciones legislativas en Buenos Aires que se celebrarán este domingo, así como a los comicios parlamentarios nacionales de octubre.

El funcionario criticó a la oposición por votar leyes que dañan el equilibro fiscal, y atribuyó a “un banco de origen chino por tratar de levantar el precio del dólar y así lo hizo”. Para el Ejecutivo, la incertidumbre de los mercados es generada por la oposición a .

Con información de EFE.

TE PUEDE INTERESAR

Escalada del dólar ante nerviosismo electoral obliga giro en política cambiaria de Milei
Milei niega escándalo de sobornos tras recibir “lluvia de piedras de un grupejo violento”
Atacan a Javier Milei y es evacuado de un acto electoral
Confianza en el gobierno de Milei cae en 13.6% y alcanzó su nivel más bajo: ¿Qué sucedió?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.