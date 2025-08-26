La confianza en el gobierno de Javier Milei cayó en 13.6 % en agosto y alcanzó su nivel más bajo desde la asunción del presidente argentino, según una encuesta publicada por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella.

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de la Universidad Di Tella, que evalúa a los gobiernos en una escala del 0 al 5, reportó en el mes de agosto puntaje de 2.12 para el Ejecutivo de Milei, lo que representa una caída del 13.6 % con respecto a los 2.45 puntos registrados en julio.

El ICG de agosto indicó, además, una contracción interanual del 16.5%, versus los 2.54 puntos del mismo mes en 2024.

“La confianza en el gobierno alcanza, así, su valor más bajo desde el comienzo del mandato de Javier Milei, e interrumpe la relativa estabilidad que observó en los cuatro meses anteriores”, indica el informe.

La medición se realizó en base a una encuesta llevada a cabo entre el 1 y el 14 de agosto, antes de las denuncias de presunta corrupción de la última semana contra el gobierno tras la filtración de una serie de audios que apuntan al cobro de sobornos por parte de funcionarios del Ejecutivo a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

En la comparación intermensual, el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) cayó en agosto de 2025, reflejando una disminución en todos sus cinco componentes principales como en honestidad, capacidad, eficiencia, evaluación general y preocupación por el interés común.

Del análisis de los datos segmentados surge que la confianza en el gobierno cayó más entre las mujeres que entre los hombres, y más entre los jóvenes de 18 a 29 años que entre personas de 30 a 49 años y mayores de 50.

En el interior del país el índice de confianza tuvo una caída de un 7.4 %, leve en comparación con el descenso pronunciado de 28.2 % en la capital de Argentina y de 23.3 % en la provincia de Buenos Aires.

La media del ICG durante los 20 meses de Gobierno de Milei es de 2.48 puntos, un poco menor que el promedio de 2.58 registrado durante el mismo período de la gestión de Mauricio Macri y muy por encima de los 2.17 de Alberto Fernández durante el mismo período de tiempo.

Elaborado con información de EFE.