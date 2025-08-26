El presidente de Argentina, Javier Milei, reaccionando durante un evento en la ciudad de Buenos Aires, el 6 de julio de 2025. (Foto de Juan Ignacio Roncoroni / EFE)
El presidente de Argentina, Javier Milei, reaccionando durante un evento en la ciudad de Buenos Aires, el 6 de julio de 2025. (Foto de Juan Ignacio Roncoroni / EFE)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La confianza en el cayó en 13.6 % en agosto y alcanzó su nivel más bajo desde la asunción del , según una encuesta publicada por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella.

El (ICG) de la Universidad Di Tella, que evalúa a los gobiernos en una escala del 0 al 5, reportó en el mes de agosto puntaje de 2.12 para el , lo que representa una caída del 13.6 % con respecto a los 2.45 puntos registrados en julio.

LEA TAMBIÉN: El esquí en Argentina y Chile en peligro: el impacto del cambio climático, según The Economist

de agosto indicó, además, una contracción interanual del 16.5%, versus los 2.54 puntos del mismo mes en 2024.

“La alcanza, así, su valor más bajo desde el comienzo del mandato de Javier Milei, e interrumpe la relativa estabilidad que observó en los cuatro meses anteriores”, indica el informe.

se realizó en base a una encuesta llevada a cabo entre el 1 y el 14 de agosto, antes de las denuncias de presunta corrupción de la última semana contra tras la filtración de una serie de audios que apuntan al cobro de sobornos por parte de a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

LEA TAMBIÉN: Denuncian a Javier Milei por presunta corrupción en compra de medicamentos: ¿Qué sucedió?

En la comparación intermensual, el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) cayó en agosto de 2025, reflejando una disminución en todos sus cinco componentes principales como en honestidad, capacidad, eficiencia, evaluación general y preocupación por el interés común.

Del análisis de los datos segmentados surge que la confianza en el cayó más entre las mujeres que entre los hombres, y más entre los jóvenes de 18 a 29 años que entre personas de 30 a 49 años y mayores de 50.

LEA TAMBIÉN: Bolsonaro planeó pedir asilo al gobierno de Javier Milei, según la Policía brasileña: ¿Qué sucedió?

el índice de confianza tuvo una caída de un 7.4 %, leve en comparación con el descenso pronunciado de 28.2 % en la capital de Argentina y de 23.3 % en la provincia de Buenos Aires.

durante los 20 meses de Gobierno de Milei es de 2.48 puntos, un poco menor que el promedio de 2.58 registrado durante el mismo período de la gestión de Mauricio Macri y muy por encima de los 2.17 de Alberto Fernández durante el mismo período de tiempo.

Elaborado con información de EFE.

La medición se realizó en base a una encuesta llevada a cabo entre el 1 y el 14 de agosto, antes de las denuncias de presunta corrupción contra el gobierno de Milei en funcionarios del Ejecutivo a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Foto: Oficina de Prensa de la Presidencia Argentina / AFP
La medición se realizó en base a una encuesta llevada a cabo entre el 1 y el 14 de agosto, antes de las denuncias de presunta corrupción contra el gobierno de Milei en funcionarios del Ejecutivo a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Foto: Oficina de Prensa de la Presidencia Argentina / AFP

TE PUEDE INTERESAR

Apple se prepara para rediseños del iPhone, ¿por qué los usuarios renuevan cada año?
Plan fiscal de Trump: de cuánto será el histórico recorte de impuestos en 2026 según tu estado y condado
El tradicional Queirolo del Centro de Lima cambia de nombre tras más de un siglo: ¿qué hay detrás?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.