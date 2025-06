Esto ha impactado en diversos sectores de la nación y ha afectado, en diferentes formas, a la ciudadanía.

Pero, ¿qué tanto ha cambiado Argentina desde que asumió la presidencia?

Diario Gestión llegó hasta Buenos Aires, la capital de Argentina, para hablar con diversas personas que, de primera mano, dan su propia percepción de su vida cotidiana a un año y medio de que Milei asuma la presidencia.

Asimismo, conversamos con Jimmy Astocóndor, economista de Pacífico Business School, para que nos brinde un balance, en materia macroeconómica, sobre los resultados de las estrategias del actual presidente argentino.

Policías custodian frente a la Casa Rosada, en Buenos Aires (Argentina), en una fotografía de archivo. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Una vida que ha encarecido

Buenos Aires sigue siendo una ciudad maravillosa para visitar. Sus calles, su arquitectura, su cultura e historia la convierten en una de las urbes más visitadas de Latinoamérica. Por ello, en 2022 y 2023 la misma inflación que acarreaba el país durante el gobierno de Alberto Fernández la catalogo como uno de los sitios más baratos para visitar. Ahora en 2025, todo ha cambiado.

Actualmente, los precios se han estabilizado y cosas como recuerdos, comida o algunos artículos se han encarecido, a comparación de antes del gobierno de Milei.

En lugares como Caminito, uno de los sitios más turísticos de la ciudad, algunas personas dejaron de comprar comida típica, como las milanesas lo cual ha afectado las ventas de los comerciantes del lugar. Priscila Romero, una vendedora de panes con milanesa cerca al estadio “La Bombonera”, cuenta que las ventas han bajado, estima un 60%, desde el año pasado.

“La venta ha bajado mucho, demasiado. La gente prefiere traer la comida de la casa y los turistas prefieren gastar en otras cosas. Esta situación inició a fines del año pasado. Se notó que fue la temporada alta, que es en verano. Se notó mucho la diferencia al año anterior. Yo creo que como un 60% bajaron”, mencionó.

Lo mismo ocurre con las ventas de recuerdos turísticos. Alejandra Josemar, una vendedora de souvenirs en la calle Lavalle, menciona que las ventas bajaron un 20%, pero que cerca a días festivos las ventas aumentan un poco, aunque la situación general sigue siendo difícil. Respecto a la liberación del dólar, menciona que hay a quiénes les ha convenido, no obstante, en general antes estaban mejor que ahora.

“Si no se vende, no funciona. Con la liberación del dólar depende. Muchos dicen que no, que es muy caro a algunos les conviene el dólar a algunos no. Se nota la diferencia antes estaba mucho mejor”, precisa.

Finalmente, una ciudadana peruana que radica en Argentina hace 10 años y vende en un puesto de periódicos y souvenires cerca al Obelisco, comenta que las ventas se han mantenido estables en el último año ante la presencia de turistas, quienes compran principalmente souvenirs, camisetas, banderines, pines y llaveros. Asimismo, señala que el costo de la canasta básica ha subido mucho y, aunque tener trabajo ayuda a compensar, la situación económica sigue siendo complicada.

“El costo de vida ha aumentado ahora sí porque los precios en los supermercados están carísimos. Pero, mientras haya trabajo como que compensa un poco, pero sí es un poco complicado ahora”, añade la compatriota, que se identificó como Melisa.

Una persona participa en una protesta convocada por grupos feministas, médicos y científicos, entre muchos otros colectivos en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Las estrategias de Milei se asemejan al “Fujishock”

Jimmy Astocóndor, economista de Pacífico Business School, explica que los indicadores macroeconómicos de Argentina han mejorado notablemente.

Comenta que el PBI pasó de valores negativos (–4% o –5%) a un crecimiento del 2.5% en 2024. Además, la inflación, que era de dos dígitos (alrededor de 25-26% en diciembre de 2023), bajó a 1.5% en mayo de 2025.

Asimismo, el riesgo país, medido por el EMBI de JP Morgan, descendió de 1900 a 650 puntos básicos en el mismo periodo.

“En términos generales, Argentina en sus indicadores macroeconómicos como PBI, inflación y riesgo país, ha tenido una mejora muy importante desde que Milei está como presidente. Por ejemplo, conversando con unos inversionistas mexicanos, quienes tienen a Estados Unidos como una plaza de inversión mucho más cercana que una de un país de Latinoamérica, al unísono me dijeron que Argentina sería el país donde ellos podrían invertir por encima de Chile, Perú, inclusive Brasil”, precisó.

“A nivel del PBI, ha pasado de uno negativo, de -4, -5% a cerrar en 2024 con un 2.5% de crecimiento. Esto es importante porque la economía a nivel de crecimiento y producción está en un rango positivo. Otro aspecto también que afecta a la economía es la inflación. Antes de la llegada de Milei, la inflación en Argentina era de dos dígitos. Estamos hablando de niveles de 25 o 20%. A través de las diferentes políticas que ha hecho el gobierno, ha estado que el ritmo de la inflación ha llegado a términos de un solo dígito. Inclusive a mayo de 2025 la inflación ha estado en 1.5%, lo cual es muy destacable como país de la situación que tenía en diciembre de 2023, cuya inflación era de casi 26%”, añade.

A nivel microeconómico, muchos ciudadanos sienten que su situación ha empeorado, como el costo de vida ha subido y las ventas, especialmente en el sector turístico y de pequeños comercios, han bajado. El especialista indicó que esto se debe, en parte, a la eliminación de subsidios y al ajuste fiscal, que genera un “shock” inicial en la población.

“Cuando una economía viene de un proceso crítico como estuvo Argentina, donde el tipo de cambio estaba por las nubes, el costo de vida era muy bajo, el país no crecía, había muchos subsidios. Recuerden que Argentina tenía subsidios. El gobierno ayudaba mucho, hacía gastos públicos para poder mantener una economía equilibrada. Eso funciona bien de corto plazo, pero no de largo plazo. No hay economías que hayan demostrado que, a través de sus siglos, a través de sus economías emergentes, puedan subsistir adecuadamente”, precisa.

Asimismo, menciona que, en cuestión de estrategias de costos y ahorros, es muy similar al “Fujishock”, que implementó el gobierno de Alberto Fujimori en Perú durante la década de 1990.

“Lo que sucede es que Milei ha podido frenar una economía que en realidad estaba catastróficamente mal y lo sanó muy rápido. Y por eso es atractivo. Entonces, lo que ha hecho es algo así como un “Fujishock” en el año 90. Perú era un país muy complicado, se tuvo que hacer un shock de precios, se tuvo que nivelar. Se colocó a poner en nivel estándar y se inició a impulsar la inversión privada. Lo mismo ha hecho Milei”, explicó.

En esa línea, Astocóndor precisó que, si continúan las políticas actuales, Argentina puede alcanzar en el mediano plazo una mejor calificación de riesgo y convertirse en un país con grado de inversión, como ocurrió con Perú en 2008.

“Un país que estuvo en situación tan compleja tiene que pasar por un proceso un poco duro al comienzo, para nivelar todo. Una vez que la economía se nivela, se sostiene. Ahora está yendo por buen camino. Los indicadores se han bajado rápidamente en el año y medio (de gobierno de Milei), lo cual también es algo digno de ver. No hay economías que hayan bajado tan rápido o que hayan pasado tan rápido su nivel de inflación, o hayan pasado un PBI positivo”, puntualiza.