La fabricante de semiconductores Nvidia informó este miércoles que registró una utilidad neta de US$ 58,321 millones en el primer trimestre de su ejercicio fiscal 2026, lo que representó un crecimiento interanual de 210%.

La tecnológica también reportó ingresos por US$ 81,615 millones entre febrero y abril, cifra que significó un avance de 85% frente al mismo periodo del año anterior, según detalló la empresa en un comunicado.

El fundador y director ejecutivo de la compañía, Jensen Huang, destacó que Nvidia mantiene una “posición única” en el desarrollo de inteligencia artificial agentiva al asegurar que su plataforma opera en múltiples entornos de nube, soporta modelos avanzados y de código abierto, y puede desplegarse en distintos espacios donde se desarrolla IA.

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En esa línea, la firma resaltó el lanzamiento de la plataforma Nvidia Vera Rubin, que incorpora el procesador Nvidia Vera —descrito por la empresa como el primer CPU diseñado específicamente para inteligencia artificial agentiva—, además de la infraestructura de almacenamiento acelerado Nvidia BlueField-4 STX orientada a centros de producción de IA.

Nvidia proyecta ingresos por US$ 91,000 millones para el próximo trimestre, aunque sin aportes del mercado chino. Foto: EFE.

Impulso desde centros de datos y alianza con Google Cloud

Durante el primer trimestre de su ejercicio fiscal 2027 —que no coincide con el calendario anual convencional—, Nvidia obtuvo ingresos por US$ 75,200 millones en su división de centros de datos, equivalente a un crecimiento interanual de 92%.

La compañía también indicó que inició la producción de Nvidia Dynamo 1.0, una plataforma de software open source, y amplió su colaboración con Google Cloud para acelerar el desarrollo de inteligencia artificial física y automatizada.

De cara al siguiente trimestre, Nvidia proyectó ingresos por alrededor de US$ 91,000 millones, aunque advirtió que no espera registrar ingresos provenientes de computación para centros de datos desde China.

La empresa recordó además que durante el primer trimestre de su ejercicio 2026 registró un cargo de US$ 4,500 millones asociado a las restricciones para exportar a China sus chips H20, medidas impulsadas por la administración del presidente Donald Trump.

Tras divulgar sus resultados al cierre de la sesión bursátil en Wall Street, las acciones de Nvidia retrocedían 0.4% en las operaciones posteriores al mercado, luego de cerrar la jornada con un alza de 1.3%.

Actualmente, la tecnológica es la empresa con mayor valor bursátil a nivel mundial, con una capitalización de mercado de US$ 5.41 billones, mientras que sus acciones acumulan un avance cercano al 20% en lo que va del año.

Con información de EFE.