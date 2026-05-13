Smile and Go empezó a operar en 2020 y actualmente registra entre 200 y 300 alquileres de consultorios al mes, según la empresa. (Foto: Freepik)
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Eduardo Sotelo
mailEduardo Sotelo

En un sector donde montar un consultorio propio puede implicar altos costos fijos y una demanda incierta, una startup peruana está apostando por un esquema que busca cambiar esa lógica: permitir a los odontólogos operar sin necesidad de asumir una infraestructura propia. Su propuesta -comparada con la de un ‘airbnb’ para odontólogos- empieza a ganar espacio en el mercado local.

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