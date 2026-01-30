Un consumidor cada vez más sensible al precio y con expectativas crecientes sobre la disponibilidad de los medicamentos está transformando al sector farmacéutico en Perú y América Latina.

Así lo revela el informe “What’s next for pharmacies in Latin America?”, de McKinsey & Company, basado en una encuesta a más de 2,500 consumidores en 14 países de la región, con una muestra relevante de cerca de 200 participantes peruanos.

¿Cuáles fueron los hallazgos?

El protagonismo de los consumidores

El estudio revela que los consumidores están más informados y son más exigentes. Incluso precisa que la lealtad del cliente se explica principalmente por cuatro factores: el precio, la disponibilidad de productos, la conveniencia tanto física como digital y la incorporación de nuevos servicios de salud.

En detalle, a nivel regional, el 75% de los consumidores está dispuesto a cambiar un medicamento de marca por uno genérico para acceder a un mejor precio, y el 58% señala el ahorro como la principal motivación para hacerlo.

En Perú, esta tendencia es aún más evidente: seis de cada diez consumidores prefieren medicamentos genéricos y cerca del 67% destina más de S/50 mensuales a medicamentos no cubiertos por seguros, lo que refleja una mayor presión por alternativas eficientes y accesibles.

¿Por qué en el Perú todavía existe la distinción entre medicamentos genéricos convencionales e intercambiables? (Foto: Pexels)

Un factor de fuga

La disponibilidad de medicamentos emerge como el principal detonante de pérdida de clientes. El informe revela que cerca del 40% de los consumidores que cambiaron de farmacia en los últimos años lo hizo debido a la falta de stock del producto que buscaban. Esta tendencia supera incluso a los altos precios como motivo de abandono.

En el mercado peruano, donde más del 80% de los consumidores elige su farmacia principal por cercanía y la mayoría la tiene a menos de diez minutos de su hogar o trabajo, la falta de inventario se traduce en una pérdida inmediata de ventas y lealtad.

En cuanto a la adopción de canales digitales, el caso peruano muestra una gradualidad: aunque las plataformas digitales ganan relevancia, el canal presencial sigue siendo dominante.

Este comportamiento refuerza la necesidad de una estrategia omnicanal real, en la que lo digital complemente a la tienda física y facilite la reposición, el delivery y la experiencia del cliente.

Servicios de salud y prevención

El estudio también identifica una creciente demanda por servicios adicionales de salud. Más de la mitad de los consumidores en la región muestra interés en servicios de baja complejidad, como atención clínica básica, asesoría nutricional y soluciones de cuidado preventivo.

En Perú, cerca de una cuarta parte de los consumidores estaría dispuesta a pagar más de S/60 mensuales por planes de medicina preventiva, siempre que ofrezcan un valor claro y tangible.

Este interés abre una oportunidad para que las farmacias evolucionen hacia un rol más integral dentro del ecosistema de salud, ampliando su propuesta más allá de la dispensación de medicamentos y posicionándose como puntos de acceso al bienestar cotidiano.

En suma, los hallazgos del informe sugieren que el futuro del sector farmacéutico en la región pasa por una redefinición de su rol, avanzando hacia modelos más integrados, centrados en el cliente y capaces de responder a un entorno cada vez más competitivo.