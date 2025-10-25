Más de 50,000 adultos mayores y pacientes con movilidad reducida podrían quedarse sin la entrega domiciliaria de medicamentos a partir del 31 de octubre, debido al incumplimiento de pagos de EsSalud, advirtió la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN).

Según la AFIN, el problema se origina en deudas acumuladas que EsSalud mantiene con el operador logístico Salog, encargado del servicio PADOMI-Delivery en Lima y Callao .

El gremio informó que Salog ha solicitado desde hace meses la regularización de los pagos por los servicios efectivamente prestados y conformados por EsSalud, sin obtener respuesta.

“Ante la falta de respuesta y la acumulación de deudas, la empresa se vería obligada a suspender temporalmente el servicio, pese a haberlo sostenido con recursos propios durante los últimos meses”, indicaron a través de un comunicado.

Estos pacientes tendrían que trasladarse personalmente al Complejo Hospitalario Arenales para recoger sus medicamentos, asumiendo costos adicionales, complicaciones logísticas y riesgos para su salud.

Asimismo, alertaron que esta situación pone en riesgo la continuidad del contrato de Asociación Público-Privada (APP) de almacenes y farmacias de Lima y Callao, del cual forma parte el servicio PADOMI-Delivery.