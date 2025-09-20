La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas - Confiep sostuvo que la crisis en EsSalud no se da por falta de recursos, sino, por “graves problemas” de gestión y transparencia.

Para este año, EsSalud dispone de más de S/ 17,400 millones y aun así, hay un deterioro en sus indicadores de atención, abastecimiento de medicamentos, programación de operaciones, entre otros.

Jorge Zapata Ríos, presidente de la CONFIEP, alerta de una brecha histórica de S/ 31,000 millones en infraestructura y equipamiento, lo que pone en riesgo a más de 12 millones de asegurados.

Más de 14 mil enfermeras de EsSalud acataron huelga nacional indefinida para exigir mejoras salariales. Foto: difusión

“Como empresarios, somos quienes financiamos a EsSalud y, en consecuencia, tenemos la responsabilidad y el derecho de exigir que funcione bien. El país necesita un EsSalud sólido, con gestión eficiente y transparencia, que garantice la continuidad de los servicios y confianza en el abastecimiento de medicamentos”, acota, en referencia al 9% que se destina del sueldo bruto de los trabajadores en planilla para este seguro.

Zapata Ríos considera imprescindible fortalecer la gobernanza de EsSalud, que se la dote de estabilidad institucional, transparencia, mecanismos modernos y se priorice a los asegurados en lista de espera para una atención médica o intervención quirúrgica.

Vale acotar que desde el 9 de setiembre, los trabajadores de EsSalud acataron una huelga indefinida exigiendo mejoras salariales y laborales. El MTPE declaró improcedente la medida y se aplicarán sanciones al personal ausente.