EsSalud atraviesa una crisis significativa, lo que afecta la calidad del servicio brindado a asegurados. Confiep exige mejora de la gobernanza para no afectar a la población. Foto: Andina
EsSalud atraviesa una crisis significativa, lo que afecta la calidad del servicio brindado a asegurados. Confiep exige mejora de la gobernanza para no afectar a la población. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La sostuvo que la no se da por falta de recursos, sino, por “graves problemas” de gestión y transparencia.

Para este año, EsSalud dispone de más de S/ 17,400 millones y aun así, hay un deterioro en sus indicadores de atención, abastecimiento de medicamentos, programación de operaciones, entre otros.

LEA TAMBIÉN: Confiep pide cese de conflictos entre el Ejecutivo y Fiscalía y unir esfuerzos frente a la inseguridad

, alerta de una brecha histórica de S/ 31,000 millones en infraestructura y equipamiento, lo que pone en riesgo a más de 12 millones de asegurados.

Más de 14 mil enfermeras de EsSalud acataron huelga nacional indefinida para exigir mejoras salariales. Foto: difusión
Más de 14 mil enfermeras de EsSalud acataron huelga nacional indefinida para exigir mejoras salariales. Foto: difusión

“Como empresarios, somos quienes financiamos a EsSalud y, en consecuencia, tenemos la responsabilidad y el derecho de exigir que funcione bien. El país necesita un EsSalud sólido, con gestión eficiente y transparencia, que garantice la continuidad de los servicios y confianza en el abastecimiento de medicamentos”, acota, en referencia al 9% que se destina del sueldo bruto de los trabajadores en planilla para este seguro.

LEA TAMBIÉN:

Zapata Ríos considera imprescindible fortalecer la gobernanza de EsSalud, que se la dote de estabilidad institucional, transparencia, mecanismos modernos y se priorice a los asegurados en lista de espera para una atención médica o intervención quirúrgica.

Vale acotar que desde el 9 de setiembre, los trabajadores de acataron una huelga indefinida exigiendo mejoras salariales y laborales. El MTPE declaró improcedente la medida y se aplicarán sanciones al personal ausente.

TE PUEDE INTERESAR

EsSalud declara ilegal huelga y anuncia que aplicará medidas a quienes no laboren
Empresas podrán pagar en cuotas sus deudas con EsSalud: ¿cómo funcionará?
EsSalud: Policía y Fiscalía realizan diligencias en la sede central del seguro en Jesús María
Más de 14 mil enfermeras de EsSalud acatan huelga indefinida por segundo día consecutivo

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.