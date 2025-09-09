Más de 14 mil enfermeras del Seguro Social de Salud (EsSalud) acatan desde hoy una huelga nacional indefinida, en rechazo a lo que consideran intentos de vulnerar la autonomía de la seguridad social, además de denunciar casos de corrupción y deficiencias en la gestión hospitalaria.

La medida de fuerza tuvo su primera concentración en los exteriores del Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR), desde donde las profesionales se trasladaron hacia el Campo de Marte para una movilización que, según sus dirigentes, será multitudinaria.

Vitalia Pizfil, secretaria general del Sindicato Nacional de Enfermeras de EsSalud, explicó que la protesta no solo involucra a las enfermeras, sino también a médicos, nutricionistas, psicólogos, trabajadoras sociales y otros gremios de la salud.

“Estamos en defensa irrestricta de la seguridad social. Hoy se pretende pasar la autonomía de EsSalud a otra institución del Estado y someterla al Ministerio de Economía y Finanzas, cuando ya hemos visto que no ha podido con el Minsa”, declaró a Canal N.

Entre los principales reclamos también figuran la denuncia de presuntos actos de corrupción dentro de EsSalud y la falta de mantenimiento de equipos médicos en hospitales emblemáticos, como el tomógrafo del propio INCOR. Según las dirigentes, estas deficiencias obligan a que pacientes asegurados sean derivados a clínicas privadas.

MTPE declara huelga improcedente

A través de un comunicado, EsSalud informó que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) declaró improcedente la huelga nacional convocada para este 9 de septiembre, por lo que instó al personal asistencial y administrativo a cumplir con sus labores para garantizar la atención a más de 12 millones de asegurados en el país.

La institución aseguró haber tomado medidas para mantener operativos los servicios de consulta externa, hospitalización y emergencias, e indicó que varios sindicatos del sector no se sumarán a la medida de fuerza tras un diálogo previo con sus dirigentes.

Según el gremio de enfermeras, cerca de 14 mil profesionales de la salud participan en la paralización, de las cuales aproximadamente la mitad se encuentran en Lima, organizadas en 46 bases sindicales de la capital y el resto en diversas provincias del país.