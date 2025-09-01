Actualmente, el Estado concentra el 60% de las ventas de Laboratorio Elea en Perú, donde la compañía ya suma dos años de presencia. Foto: Andina.
Actualmente, el Estado concentra el 60% de las ventas de Laboratorio Elea en Perú, donde la compañía ya suma dos años de presencia.
Karen Guardia Quispe
Con ochenta años en el mercado argentino, Laboratorio Elea desembarcó en Perú hace poco más de dos años y medio. Este 2025, la compañía dio un nuevo paso al concretar un acuerdo con la española Exeltis, parte de la multinacional Insud Pharma. En ese contexto, ¿cuáles son los objetivos que se ha trazado para crecer en el mercado local?

