El presidente ejecutivo de EsSalud, Segundo Cecilio Acho Mego, afronta cuestionamientos por presuntas irregularidades en la designación de funcionarios, el copamiento político de la institución y la falta de diálogo con los sindicatos, reveló el domingo Punto Final.

Sindicatos de Essalud denunciaron que Alianza para el Progreso (APP), partido de César y Richard Acuña, habrían colocado al menos a una docena de afiliados en cargos estratégicos.

Entre los designados figuran Iván Saldaña Estrada, exasesor de Richard Acuña y hoy gerente del CAFAE; Erick Moncada Horna, actual asesor de Acho; y William Alcántara Infantes, gerente de Planeamiento y Presupuesto. También aparecen Tania Rodas, Claudia Natali Holguín y Edilberto Salazar Zender, entre otros.

Cabe recordar que EsSalud administra un presupuesto anual superior a 17 mil millones de soles.

Los gremios señalan que, mientras los hospitales carecen de medicamentos, tomógrafos y camas, estos asesores perciben sueldos que superan los 20 mil soles mensuales.

Destituciones en EsSalud

Dirigentes sindicales acusaron al presidente ejecutivo de EsSalud de supustamente destituir y designar jefes y asesores de manera inusual, Jorge San Miguel Loayza, secretario de Defensa de SINATRA, así lo señaló en el dominical

Testimonios también refieren la presencia de familiares de los Acuña en la sede central de EsSalud, lo que alimenta las denuncias de influencia política.

La agenda personal de Segundo Cecilio Acho Mego incluye reuniones privadas con congresistas de distintas bancadas. Según fuentes sindicales, en ellas se habrían gestionado recomendaciones de personal y pedidos vinculados al programa Hospitales Perú. También se le asocia con encuentros reservados con Richard Acuña durante viajes oficiales.

Diez sindicatos de EsSalud, que representan al 60% de los trabajadores, anunciaron una huelga nacional indefinida desde el 9 de septiembre. (Foto: Agencia Andina)

Sindicatos de Essalud anuncian huelga indefinida

Diez sindicatos que representan al 60% de los trabajadores anunciaron una huelga nacional indefinida desde el 9 de septiembre. Médicos, enfermeras, obstetras y técnicos denuncian el colapso institucional por falta de personal, insumos biomédicos y precariedad en emergencias.

“El servicio está desbordado; los pacientes esperan en sillas de ruedas o permanecen de pie“, señaló Santiago Vinces, secretario general de SINAMSSOP.

El único gremio que no se suma es la FED CUT. en el reportaje se indicó que su secretario general, Wilfredo Ponce, aparece en fotos con César Acuña y se reunió recientemente con Acho.