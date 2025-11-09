Perú será el primer país de la región en lanzar este nuevo producto de Bepanthen. (Imagen: Pexels)
Perú será el primer país de la región en lanzar este nuevo producto de Bepanthen. (Imagen: Pexels)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

Bayer, la multinacional alemana con más de 160 años de trayectoria y presencia en cerca de 90 países, se alista para lanzar en el mercado peruano un nuevo producto dentro de su portafolio Consumer Health, específicamente en la categoría de cuidado de la piel. En diálogo con Gestión, Nicolás Ferrin, director de Mercadeo de Consumo de Bayer, adelantó detalles sobre esta nueva apuesta que llegará al país bajo el respaldo de su línea Bepanthen. ¿De qué se trata esta innovación y qué otros planes tiene la compañía para el Perú de cara al 2026 bajo esta división?

TE PUEDE INTERESAR

Laboratorio de cuidado de la piel centra ‘hub’ en Punta Hermosa: Estos son sus planes
Cuidado de la piel: ¿cómo combatir el envejecimiento antes de los 30?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.