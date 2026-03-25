En odontología moderna, la preservación del diente natural continúa siendo uno de los retos clínicos más complejos. Aunque los implantes dentales han avanzado significativamente en las últimas décadas, existen casos en los que conservar la pieza dental sigue siendo una alternativa viable cuando se combinan diagnóstico preciso, tecnología adecuada y experiencia clínica.

En ese contexto se desarrolla la trayectoria del odontólogo peruano Renzo Nazario, especialista en microendodoncia con más de quince años de dedicación exclusiva a esta disciplina. A lo largo de su carrera ha tratado casos considerados complejos dentro de la práctica endodóntica, incluyendo retratamientos, infecciones persistentes, conductos calcificados o anatomías radiculares poco frecuentes.

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Preservar el diente natural como prioridad terapéutica

Uno de los principios que guía su práctica clínica es evaluar siempre la posibilidad de conservar la biología dental antes de optar por tratamientos más invasivos. “La pregunta no es si es más fácil extraer un diente. La pregunta es si todavía existe biología viable para conservarlo”, explica Renzo Nazario sobre el enfoque que aplica en su consulta.

El desarrollo reciente de biomateriales bioactivos ha permitido ampliar las alternativas terapéuticas dentro de la endodoncia. Entre ellas destacan los tratamientos de pulpa vital, que buscan mantener el tejido pulpar cuando aún conserva capacidad de recuperación. Procedimientos como el recubrimiento pulpar directo o las pulpotomías parciales permiten preservar la irrigación sanguínea del diente y su capacidad natural de defensa frente a bacterias.

Estos avances han cambiado la forma en que se abordan determinados diagnósticos. En lugar de reemplazar inmediatamente una pieza dental comprometida, la odontología contemporánea evalúa primero si existen condiciones biológicas que permitan su recuperación.

Tecnología y formación en la evolución de la endodoncia

La práctica clínica de Nazario incorpora herramientas tecnológicas utilizadas en la endodoncia moderna, entre ellas el microscopio operatorio. Este instrumento permite identificar estructuras microscópicas dentro del sistema de conductos radiculares, como microfisuras, calcificaciones o conductos accesorios que pueden pasar desapercibidos con métodos convencionales.

Además, en determinados casos se utilizan sistemas de láser diodo para complementar los protocolos de desinfección de los conductos radiculares. Esta tecnología busca mejorar la eliminación bacteriana en zonas anatómicamente complejas, favoreciendo los procesos de recuperación de los tejidos.

Más allá de la práctica clínica, Nazario también desarrolla una actividad académica relevante. Actualmente es coordinador de la Segunda Especialidad de Endodoncia en la Universidad Norbert Wiener, donde impulsa programas de formación que integran magnificación obligatoria, terapias pulpares modernas y entrenamiento clínico intensivo para nuevos especialistas.

En paralelo, ha promovido espacios de actualización científica en la especialidad, como el Lima Endo Forum, un encuentro que busca reunir a especialistas internacionales y fortalecer el intercambio académico en Latinoamérica. Para Nazario, el desarrollo de una disciplina no depende únicamente de la tecnología disponible, sino también de la formación de profesionales y la difusión del conocimiento científico.