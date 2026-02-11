La medicina funcional y regenerativa viene ganando espacio en el debate médico internacional, impulsada por el avance científico y la búsqueda de tratamientos que no solo controlen síntomas, sino que apunten a la recuperación integral del organismo. En ese contexto, ACRONISS, centro médico especializado en medicina integral y regenerativa, realizará en Lima un workshop internacional dirigido a profesionales de la salud.

El evento se desarrollará los días 20, 21 y 22 de febrero y reunirá a médicos de distintos países de América Latina, Estados Unidos y Europa, con el objetivo de compartir protocolos clínicos aplicables a la práctica médica real. La actividad busca generar un espacio de actualización científica, intercambio de experiencias y demostraciones prácticas en un campo que avanza rápidamente.

Uno de los impulsores de esta iniciativa es el doctor Jorge Saldaña Gallo, médico especialista en Medicina Funcional y Regenerativa-Nutrición Ortomolecular, explicó que este enfoque médico no reemplaza a la medicina convencional, sino que la complementa. “La medicina funcional busca la causa del problema y la medicina regenerativa le da al cuerpo las herramientas para recuperar su equilibrio cuando ya no puede hacerlo solo”, señaló durante una entrevista previa al evento.

Un encuentro médico con enfoque clínico y práctico

El workshop está estructurado en tres jornadas. El primer día estará dedicado a la medicina funcional, abordando temas como optimización del terreno biológico, nutrición, metabolismo, manejo del estrés y equilibrio hormonal. El segundo día se centrará en la medicina regenerativa, incluyendo aplicaciones de exosomas, plasma rico en plaquetas, células madre y terapias avanzadas en áreas como traumatología, neurología, ginecología, urología y estética médica.

La tercera jornada tendrá un enfoque práctico. En ella, médicos internacionales realizarán procedimientos en pacientes reales dentro de las instalaciones del Centro Médico Acroniss, acompañados por especialistas locales. Esta dinámica busca mostrar, en tiempo real, cómo se aplican las terapias regenerativas bajo criterios clínicos y científicos, alejándose de enfoques teóricos o generalistas.

Según el Dr. Saldaña Gallo, uno de los principales objetivos del workshop es reducir la resistencia al cambio dentro de la comunidad médica. “Muchos de estos tratamientos ya se utilizan en deportistas de alto rendimiento y pacientes con enfermedades complejas Neurodegenerativas como el Alzheimer, Parkinson, entre otras. También ayudan mucho en personas que padecen de autismo y en enfermedades crónicas como la diabetes, Obesidad, hipertensión, etc. La idea es mostrar evidencia clínica y experiencia directa”, afirmó.

Formación especializada para médicos en Perú

El componente académico del evento cuenta con el aval de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Regenerativa (LAMREG) y se realizará, en su fase teórica, en la sede central del Colegio Médico del Perú. Este respaldo busca fortalecer la seriedad científica del encuentro y atraer a médicos interesados en ampliar su formación en terapias regenerativas con sustento técnico.

Desde Acroniss destacan que el workshop ACRONISS LATAM, está orientado principalmente a profesionales de la salud que deseen incorporar nuevas herramientas terapéuticas a su práctica médica. La organización considera que este tipo de espacios contribuye a posicionar al Perú como un punto relevante en la discusión regional sobre medicina regenerativa, evitando que los profesionales deban viajar al extranjero para acceder a este conocimiento.

Con esta iniciativa, Acroniss apuesta por consolidar un espacio de formación médica avanzada, enfocado en la aplicación clínica real y en la integración de ciencia, experiencia y práctica médica contemporánea.