Muchos hemos visto que profesionales técnicamente brillantes tropiezan en la toma de decisiones clave, así como el manejo de clientes, contrapartes o equipos. En contextos complejos —como suele ocurrir en negociaciones y transacciones en momentos de presión—, lo que más pesa no es cuánto uno sabe, sino cómo uno interpreta y aplica lo que sabe y, especialmente, saber “leer” con qué fin y a quién se comunica.

El conocimiento técnico y la capacidad de tomar decisiones son habilidades fundamentales, sin embargo, considero que la característica determinante —y lamentablemente escasa— del éxito profesional en el ámbito de gestión, estrategia, negocios y transacciones, es lo que llamamos “sentido común”.

Sir Andrew Likierman, exdecano de la London Business School, estudió la naturaleza del “juicio profesional” y recientemente publicó Judgement at Work: Making Better Choices, libro en el que explica cómo mejorar el propio criterio y cómo reconocerlo en los demás.

Inspirado en sus ideas y en mi propia experiencia, resumo lo que yo considero los ocho elementos del sentido común aplicados a la gestión, estrategia, negocios y transacciones:

1. Gestionar el conocimiento y la experiencia. El sentido común profesional se construye sobre el conocimiento técnico y la experiencia contextual —operaciones, crisis, negociaciones, etcétera— que va construyendo una biblioteca inconsciente de precedentes. Ambos elementos permiten identificar patrones, conectar variables y anticipar tendencias, y a su vez, ayudan a determinar cuándo la experiencia ilumina y cuándo sesga.





2. Consciencia situacional. El sentido común requiere interpretar el contexto. Factores como el timing, la dinámica interpersonal, los egos, la ambición o potenciales agendas ocultas, pueden alterar sustancialmente cualquier decisión. Saber “leer la situación” implica poder observar simultáneamente el detalle y el panorama general, de cara a cada interacción profesional.

3. Seleccionar y gestionar la información. En tiempos de sobreinformación y fake news, lo fundamental es la habilidad de poder cuestionar y filtrar data, más que obtenerla. Cuestionar fuentes, métodos y motivaciones, así como tratar de entender perspectivas disidentes para salir de la propia “caja de resonancia”, es esencial de cara a poder discernir si determinada información aporta valor o solo ruido.

4. Calibrar la credibilidad y la confianza. Ninguna decisión compleja se toma en solitario. El sentido común debe guiar cómo y en qué medida distribuir la confianza entre las personas con las que se interactúa. Es indispensable evaluar los perfiles y medir los incentivos de dichas personas, combinando escepticismo profesional con empatía estratégica.

5. Planeamiento y seguimiento. Muchas decisiones correctas fracasan al implementarse. El sentido común se refleja en el planeamiento (claridad en los roles, establecimientos de hitos, anticipación de problemas, etcétera) y el seguimiento (control de los avances) en la ejecución. La disciplina en el seguimiento de algo bien planificado, convierte buenas ideas en resultados concretos.

6. Reflexión y retroalimentación. Revisar decisiones pasadas —éxitos y errores— transforma experiencia en aprendizaje. Requiere honestidad intelectual y un entorno donde se puedan reconocer fallos sin temor. Si uno no se detiene a analizar de forma honesta cómo se llegó a un resultado, corre el riesgo de no aprender nada del mismo.

7. Equilibrio entre humildad y confianza. La experiencia sin humildad crea puntos ciegos; la humildad sin confianza puede paralizar. El sentido común llama al equilibrio: convicción basada en preparación, temperada por curiosidad y apertura.

8. Perspectiva, diversidad y criterio colectivo. El sentido común se nutre de la inteligencia colectiva y la diversidad de miradas. Fomentar el desacuerdo constructivo y el desafío respetuoso, ayuda evita la “visión de túnel” y fortalece la calidad de las decisiones.

En tiempos en los que la IA puede procesar información a una velocidad superior a la de cualquier ser humano, el sentido común sigue siendo un terreno exclusivamente nuestro. La IA puede ofrecer datos, pero no contexto; puede identificar patrones, pero no intenciones; puede optimizar decisiones, pero no ponderar su significado humano.

El sentido común —resultante de esa combinación de conocimiento, experiencia, empatía, prudencia y propósito— en la gestión, estrategia, negocios y transacciones, es lo que nos da mayor valor como seres humanos en un mundo de algoritmos.

