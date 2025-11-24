Lo que más pesa no es cuánto uno sabe, sino cómo uno interpreta y aplica lo que sabe y, especialmente, saber “leer” con qué fin y a quién se comunica. Foto: Freepick
Lo que más pesa no es cuánto uno sabe, sino cómo uno interpreta y aplica lo que sabe y, especialmente, saber “leer” con qué fin y a quién se comunica. Foto: Freepick
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Thomas Thorndike
Thomas Thorndike

Escribe: Thomas Thorndike, Socio en Garrigues

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.