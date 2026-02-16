El abordaje de patologías cerebrales ha evolucionado de manera significativa en las últimas décadas, especialmente en el tratamiento de tumores, malformaciones vasculares y lesiones ubicadas en zonas de alta complejidad. En este contexto, la radiocirugía se ha consolidado como una alternativa terapéutica para casos en los que la cirugía convencional implica mayores riesgos o limitaciones técnicas.

En Perú, Gamma Knife del Pacífico ha incorporado la radiocirugía con el equipo Gamma Knife Esprit, una tecnología orientada al tratamiento de lesiones intracraneales mediante la aplicación precisa de rayos gamma. Este enfoque permite intervenir sin abrir el cráneo, sin anestesia general en la mayoría de los casos y con altas médicas el mismo día del procedimiento.

Patologías cerebrales y uso clínico de la radiocirugía

Entre las patologías cerebrales más frecuentes se encuentran los tumores primarios y metastásicos, las malformaciones arteriovenosas, los meningiomas, adenomas hipofisarios y determinadas lesiones funcionales. Según explica Dr. Aldo F. Berti Gaspard, neurocirujano de Gamma Knife del Pacífico, estas afecciones pueden generar síntomas neurológicos importantes dependiendo de su tamaño, ubicación y relación con estructuras cerebrales sensibles.

Las malformaciones arteriovenosas, por ejemplo, corresponden a conexiones anómalas entre arterias y venas que pueden aumentar el riesgo de hemorragias cerebrales. En estos casos, la radiocirugía permite actuar sobre los vasos anómalos, produciendo su cierre progresivo con el tiempo. “El objetivo es tratar la lesión respetando al máximo el tejido cerebral sano y sus funciones”, señala el especialista.

Rayos gamma y beneficios del Gamma Knife Esprit

La radiocirugía con Gamma Knife utiliza múltiples haces de radiación gamma que convergen en un punto específico del cerebro, logrando una alta concentración de dosis en la lesión sin afectar de manera significativa las áreas circundantes. Este principio permite tratar lesiones pequeñas o ubicadas en zonas de difícil acceso quirúrgico, como el tronco encefálico o la base del cráneo.

El sistema Gamma Knife Esprit incorpora un brazo robótico con tomografía integrada, lo que permite verificar la posición de la lesión antes y durante el procedimiento. “Esta tecnología ofrece una precisión menor a 0.25 milímetros y permite ajustar el tratamiento en tiempo real, reduciendo riesgos y tiempos de exposición”, explica el Dr. Aldo Berti. Además, el procedimiento es ambulatorio y la reincorporación a las actividades habituales suele ser rápida.

Desde el punto de vista clínico, la radiocirugía no reemplaza a la cirugía abierta en todos los casos, pero amplía el abanico de opciones terapéuticas disponibles. En lesiones seleccionadas, permite controlar el crecimiento tumoral, reducir el riesgo de sangrado o mejorar síntomas neurológicos, siempre a partir de una evaluación interdisciplinaria que define el plan de tratamiento más adecuado para cada paciente.

“Nosotros evaluamos cada caso en un equipo inter disciplinario, que está compuesto por un neurocirujano, un radioncólogo, neuro radiólogo de ser necesario y un físico médico. Esta unión de varios especialistas y no solo uno, dan como resultado que verdaderamente una junta médica diseñe el plan de radiocirugía para cada paciente de forma única e irrepetible y nos ofrece mayor seguridad como profesionales que buscan lo mejor para nuestros pacientes.

Hoy, podemos sentirnos orgullosos de poder traer a nuestro país al modelo más moderno, preciso y rápido que existe el Gamma Knife Esprit, el cual es el único en toda la América Latina. Estamos felices de poder poner a disposición de nuestra población las mismas posibilidades de tratamiento que tienen los pacientes europeos o americanos”, afirma el Dr. Aldo Berti, Neurocirujano certificado por el American Board of Neurosurgery, pionero de la radiocirugía en el Perú y en el sur de la Florida, actual director Médico del Instituto Gamma Knife del Pacifico.