La dermocosmética premium ha dado un paso decisivo en el mercado peruano con la llegada de Labo Suisse, marca suiza reconocida internacionalmente por sus patentes en tratamientos estéticos y soluciones para el cuidado de la piel y el cabello. Su desembarco en el país, a través del Grupo Farmacéutico San Pedro SAC, se materializó con la inauguración de su primer módulo en el Centro Comercial Jockey Plaza. Este hito representa no solo un avance para la industria de la belleza local, sino también una nueva alternativa de consumo para quienes buscan eficacia comprobada en tratamientos no invasivos.

El lanzamiento congregó a personalidades de la televisión, la prensa y líderes de opinión, evidenciando la expectativa que genera la introducción de productos como Fillerina, tratamiento de relleno visible sin agujas, y Crescina, fórmula pionera en estimulación capilar. Ambos cuentan con estudios clínicos que respaldan su efectividad, diferenciándose en un mercado donde la innovación y la confianza son factores decisivos para los consumidores.

Expansión con visión descentralizada

El plan de la compañía no se limita a Lima. Actualmente, Labo Suisse ya tiene presencia en Trujillo, Arequipa y Cusco, ampliando su cobertura con un modelo descentralizado que busca acercar soluciones premium a distintas regiones del país. A esta estrategia territorial se suma el lanzamiento de su página web oficial, diseñada para fortalecer la experiencia digital y brindar un canal omnicanal a los usuarios modernos.

“Queremos que cada cliente encuentre asesoría personalizada y resultados tangibles, sin necesidad de procedimientos invasivos”, explican desde la compañía. Este enfoque se materializa en módulos diseñados bajo un concepto minimalista y elegante, donde dermoconsultoras acompañan al consumidor en la elección de tratamientos específicos para sus necesidades.

Perú como plataforma estratégica en Latinoamérica

Para el Grupo Farmacéutico San Pedro, la llegada de Labo Suisse marca el inicio de un cambio a largo plazo con el mercado local. El país se posiciona como un punto estratégico para la expansión de la marca en la región, combinando la precisión suiza con un consumidor cada vez más exigente en productos de cuidado personal.

“La inauguración en el Jockey Plaza es más que un punto de venta, es un símbolo de confianza y de compromiso con elevar los estándares de la dermocosmética en Perú”, señala un representante de la firma. Con ello, se busca consolidar un modelo que integre la innovación científica con la accesibilidad, ofreciendo alternativas que transformen la rutina diaria de cuidado de la piel y el cabello.

De esta manera, Labo Suisse inicia su camino en Perú con una propuesta clara: brindar ciencia, innovación y prestigio en un sector que demanda resultados tangibles y experiencias diferenciadas. Con la apertura de su primer módulo y el respaldo de su expansión regional, la marca proyecta un crecimiento sostenido en un mercado cada vez más receptivo a soluciones premium en belleza y salud.