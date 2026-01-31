El Perú se posiciona como referente regional en la implementación segura de la inteligencia artificial (IA) en el sector salud tras integrarse a la Red Global de Regulación de Inteligencia Artificial en Salud, iniciativa internacional que promueve estándares claros y seguros para el uso de esta tecnología.

La incorporación se realizó a través del Ministerio de Salud, que se suma a la red liderada por HealthAI, con el acompañamiento de la Fundación Movimiento Salud, organización suiza que facilitó el proceso.

El director ejecutivo de la fundación, Bogi Eliasen, destacó que el ministerio peruano sea la primera entidad de un país hispanohablante en formar parte de esta red marca un hito para América Latina y el Caribe. Señaló que este avance abre la posibilidad de desarrollar un modelo andino y latinoamericano de IA en salud, adaptado a las necesidades locales y articulado con la cooperación global.

El ingreso se formalizó mediante la firma de un convenio entre el viceministro de Salud Pública, Leonardo Rojas, y el director ejecutivo de HealthAI, Ricardo Baptista.

Con esta adhesión, el país podrá impulsar un modelo de inteligencia artificial orientado a soluciones confiables, seguras y transparentes, enfocadas en mejorar la calidad, eficiencia y equidad de los servicios sanitarios, bajo un enfoque centrado en el ciudadano.

Perú se suma así a un grupo de países pioneros en esta agenda, entre ellos Reino Unido, Singapur, India, Indonesia, Brasil, Vietnam y Zambia, ampliando la presencia regional en una agenda global que busca acelerar la innovación en salud sin descuidar la seguridad y la confianza pública.