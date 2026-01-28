Amazon ejecuta un nuevo recorte de personal como parte de su plan para optimizar costos y acelerar inversiones en inteligencia artificial. (Foto: Bloomberg)
Amazon ejecuta un nuevo recorte de personal como parte de su plan para optimizar costos y acelerar inversiones en inteligencia artificial. (Foto: Bloomberg)
, una decisión que se suma a despidos ejecutados en los últimos meses.

La decisión, que inicialmente se filtró en medios estadounidenses, fue comunicada oficialmente a los empleados de Amazon el miércoles por la mañana. Beth Galetti, vicepresidenta encargada de Recursos Humanos y Tecnología, señaló que los recortes impactarán a alrededor de 16,000 trabajadores.

“Los recortes que estamos implementando hoy impactarán a alrededor de 16,000 puestos de trabajo en Amazon y estamos trabajando (…) para apoyar a todas las personas cuyo puesto se vea afectado”, indicó la ejecutiva en un mensaje publicado posteriormente en el sitio web del grupo.

Amazon precisó que, cuando sea posible, ofrecerá nuevos cargos a parte del personal afectado. En caso contrario, brindará apoyo para la transición laboral a quienes decidan no buscar una reubicación interna.

Los despidos representan cerca del 4.6% de la plantilla corporativa de Amazon.
AJUSTES INTERNOS Y REDUCCIÓN DE BUROCRACIA

En el caso de los empleados con base en Estados Unidos, , además de ofrecer indemnización y otros mecanismos de apoyo para la transición laboral.

Hemos estado trabajando para fortalecer nuestra organización reduciendo niveles, incrementando la responsabilidad y eliminando la burocracia”, señaló Galetti, quien agregó que no está en los planes de la empresa anunciar recortes masivos de manera periódica.

Sin embargo, dejó claro que cada equipo continuará evaluando su estructura, velocidad de ejecución y capacidad de innovación, realizando los ajustes que considere necesarios.

La automatización y la inteligencia artificial reducirán gradualmente los puestos de oficina en la compañía. (Foto de Phil Nijhuis / ANP / AFP)
IMPACTO EN LA PLANTILLA Y CONTEXTO DEL SECTOR TECNOLÓGICO

Este nuevo ajuste se suma a los recortes anunciados en octubre, cuando Amazon informó la eliminación de 14,000 empleos corporativos. Con ello, los despidos anunciados por la compañía en los últimos tres meses ascienden a cerca de 30,000 puestos.

Amazon empleaba aproximadamente 1.57 millones de personas a nivel global al 30 de septiembre, la mayoría en centros logísticos. La plantilla corporativa suma alrededor de 350,000 trabajadores, por lo que los recortes más recientes representan cerca del 4.6% de ese total.

El director ejecutivo de la compañía, Andy Jassy, ya había adelantado en junio que el desarrollo de la inteligencia artificial “en los próximos años (…) reducirá nuestras plantillas de oficinas”, en la medida en que se automaticen procesos internos.

La decisión de Amazon se enmarca en una tendencia más amplia del sector tecnológico. En las últimas semanas, .

Amazon publicará sus resultados anuales correspondientes a 2025 el próximo 6 de febrero.

Elaborado con información de Bloomberg y AFP

