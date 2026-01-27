Amazon.com Inc. cerrará sus tiendas de alimentos y mercados automatizados de comida para llevar con la marca Amazon, eliminando dos piezas centrales de su apuesta por el comercio minorista físico.

El gigante tecnológico Amazon anunció este martes el cierre de todas las tiendas físicas de Amazon Go y Amazon Fresh para potenciar los servicios de entrega rápida a domicilio.

“La empresa cerrará tiendas físicas Amazon Go y Amazon Fresh y convertirá varios locales en tiendas Whole Foods Market”, informó la compañía el martes en una publicación de blog.

Esta cadena de supermercados estadounidense especializada en alimentos naturales y orgánicos, y adquirida por la empresa en 2017, incrementará su presencia física con más minitiendas que sustituirán algunos de los establecimientos físicos de Amazon Go y Amazon Fresh.

“Este formato de tienda más pequeño está redefiniendo la comodidad y la experiencia de compra en el supermercado de barrio con una cuidada selección de comidas para llevar, café y productos básicos de uso diario”, agregó el escrito.

“Si bien hemos visto señales alentadoras en nuestras tiendas físicas de alimentos con la marca Amazon, aún no hemos creado una experiencia de cliente verdaderamente distintiva con el modelo económico adecuado para una expansión a gran escala”, señaló Amazon.

Repliegue

Las medidas marcan el más reciente retroceso del gigante del comercio electrónico en sus esfuerzos por el comercio minorista tradicional. Desde la sorpresiva apertura de una librería física en 2015, Amazon se ha retirado de las librerías, de una tienda ecléctica de artículos de cocina, juguetes y electrónica llamada Amazon 4-Star, de quioscos de electrónica en centros comerciales y de una tienda de ropa de corta duración.

Actualmente, Amazon opera 14 tiendas Go, que utilizan cámaras para rastrear lo que los clientes toman de los estantes, y 58 supermercados Amazon Fresh, según su sitio web. La compañía señaló que ayudará a los empleados de esas tiendas a encontrar otros empleos dentro de Amazon.

Razones

Amazon argumentó que esta decisión se debe a que “los compradores estadounidenses recurren cada vez más a la entrega en línea para abastecerse de productos básicos y alimentos frescos que se adaptan a sus ajetreados estilos de vida”.

En consecuencia, este servicio ha experimentado un crecimiento notable en 2025, en el que se entregaron “más comestibles a mayor velocidad que nunca, lo que ayudó a que más clientes tuvieran acceso a alimentos asequibles y de alta calidad”, indicó.

La compañía está, a su vez, estudiando nuevos formatos de tienda, como supercentros físicos, “diseñado para que los clientes compren cómodamente la amplia selección y los bajos precios de Amazon en alimentos frescos, artículos básicos para el hogar y productos generales”, concluyó.