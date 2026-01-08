Los inversionistas retail que operan mediante la app móvil están optando por comprar acciones en medio de escenarios de turbulencia.
Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

La demanda de valores extranjeros en la bolsa limeña aumenta, especialmente, la preferencia por activos del sector tecnológico, pese a los temores por una posible burbuja en el mercado de la IA.

