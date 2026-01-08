“Hay mucho movimiento sobre las acciones tecnológicas, de oferta y demanda, pero la mayoría son compras. Un 70% u 80% de las operaciones son para adquirir estos instrumentos”, comentó a Gestión Diego Torres, CEO y cofundador de Trii.

En este contexto, las más demandadas hoy en la Bolsa de Valores de Lima son Nvidia, Apple, Amazon, Google y el SPY, una réplica del índice estadounidense S&P 500.

Según Torres, los inversionistas retail que operan mediante la app móvil están optando por comprar acciones en medio de escenarios de turbulencia que derivan en una corrección del mercado.

“Cuando las bolsas bajaron por el anuncio de aranceles de Trump, compraron acciones extranjeras; lo mismo hace poco que cayó bitcoin, empezaron a demandar el ETF IBIT que está compuesto por la criptomoneda”, explicó.

Ahora que las acciones tecnológicas registran una cotización a la baja, también están aumentando la participación en estos activos, señaló.

Torres declaró que si bien, en volumen, hay preferencia por activos locales, los valores extranjeros reportan un crecimiento acelerado en los últimos tres años.

En 2022, estos instrumentos representaron apenas un 5% del total negociado por la app, en 2023 subió a 9%, en 2024 ya significaba un 14% y en el 2025 su participación asciende a 25% del volumen transado, detalló.

Inversionistas

Precisó que, a la fecha, el grueso de los inversionistas que utilizan el aplicativo tiene entre 30 y 35 años, cuenta con un trabajo con ingresos estables y ocupa posiciones de jefaturas o gerencias.

“Tenemos unos 140,000 clientes de Perú, que se han ido sumando al aplicativo en mas de tres años que llevamos operando en el país, y provienen de los 24 departamentos”, señaló.

La población peruana Inversionista. Crédito: Difusión

Fondos mutuos

Trii ingresó al mundo de fondos mutuos desde mediados del 2024 y a la fecha registra unos 10,000 inversionistas en este vehículo, refiere Torres. Para el siguiente año, estima duplicar el número de clientes, aprovechando que muchos de los que ya invierten en bolsa muestran interés por entrar a los fondos mutuos.

“El monto invertido en los fondos casi se ha triplicado en el primer año y para el 2026 el objetivo es triplicar nuevamente el volumen”, proyectó.

Sobre el perfil de riesgo, declaró que durante la primera mitad del 2025 el comportamiento de los inversionistas fue conservador, aunque en los últimos meses ha sido un poco más agresivo.

Planes 2026

Recientemente, Trii anunció el lanzamiento de su plataforma web, ante la demanda de algunos inversionistas.

“Hay muchas razones que nos han indicado los clientes, una es que todavía hay una preferencia y cotumbre por hacer transacciones financieras a través de la computadora -en lugar del celular-, además, argumentan que quieren analizar mejor las gráficas de sus portafolios y poder revisarlos mientras están trabajando sin tener que usar el celular y distraerse”, explicó.

Según Torres, la web empezó a operar este mes (diciembre) con una oferta de inversión en acciones y ETF para un pequeño grupo de inversionistas. No obstante, en el 2026 se extendería a todos los usuarios del aplicativo y progresivamente se implementará la opción de fondos mutuos, acotó.

