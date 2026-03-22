Semana Santa: alquiler de casas de playa por Airbnb crece, pero eleva riesgos legales | Foto: Freepick
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Gerardo Rosales Diaz
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El alquiler de casas de playa y de campo en Perú vive una de sus temporadas más altas con la llegada de Semana Santa. En este contexto, plataformas como Airbnb concentran entre el 55% y 65% de las reservas, impulsadas por la rapidez de uso, la posibilidad de comparar precios y la facilidad para concretar alquileres de último minuto, según la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

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