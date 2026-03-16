Los precios de los combustibles que subieron por la escasez y sobredemanda que ocasionaron costos logísticos, deben volver a la normalidad durante la semana que empieza este lunes, consideró Ricardo Villavicencio, director de Procesamiento, Transporte y Comercialización de hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

“Desde el día viernes ya se cuenta con disponibilidad total al 100% de gas natural para los vehículos y también se activaron todos los chips que se habían deshabilitado justamente por el racionamiento”, dijo en TV Perú.

Refirió que los precios son determinados libremente por cada empresa y lo que está penado por ley es la especulación.

Villavicencio señaló que aún estamos en una etapa de restablecimiento progresivo de la cadena logística y el GLP.

“Las gasolinas, recordemos, el diésel y los tipos de petróleo tuvieron una sobredemanda, esto hizo que muchas estaciones de servicio rompan stock antes de lo previsto y tengan que ir a cargar a los terminales”, explicó.

“Esto generó una congestión de cisternas a los terminales y unas largas colas, que también impactó en que las estaciones de servicio no puedan ser abastecidas de manera rápida como solía hacerse”, indicó.

Por ello, señaló que esta situación generó más costos logísticos, por lo cual algunos precios podrían ser razonablemente más altos.

“Pero hemos llegado a un punto en el cual muchos de los precios no son razonablemente determinados en base a las situaciones que han ocurrido. Esperamos que ya restablecido el sistema de gas natural, la sobredemanda ya no existe, y los precios durante la semana también vuelven a su normalidad”, afirmó.

También refirió que normalmente los grifos cargan combustible cada seis a 5 días, entonces si compraron stock de combustible a precios mayores hace 3 días, probablemente ya estén por acabar ese stock y se abastecerán con nuevo combustible a menor precio.

Impacto del Medio Oriente

El funcionario del Minem, explicó que el incremento del precio del combustible en el país tuvo dos factores, el interno y el externo. En el interno se debió a la interrupción del gasoducto que ya ha sido reparado y que generó una emergencia, sobredemanda y especulación.

El factor internacional, está referido al conflicto en el Medio Oriente que motivó el alza del precio del petróleo.

“Pero son precios que más o menos se tiene una trazabilidad de cuánto es que se está incrementando. De acuerdo al último reporte del Osinergmin, el día lunes de la semana pasada, los precios se incrementaron para el diésel en S/ 1.70”, dijo.

“Entonces, si hay incrementos que se están dando por el impacto internacional, pero esto más o menos se puede trazar sobre cuánto es que se están dando”, subrayó.

Planta de regasificación

Por otro lado consideró una alternativa viable la construcción de una planta de regasificación en la costa peruana, para en un futuro abastecerse de gas natural del extranjero para hacer frente a emergencias, porque tienen almacenamiento para 15 a 30 días.

“Podría ayudar bastante tanto mejorar la autonomía. ¿En qué plazo se puede hacer? Este año se pueden empezar a hacer los estudios y recordamos que una construcción puede demorar entre dos o tres años”, dijo.