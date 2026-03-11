La premier Denisse Miralles lamentó que estén especulando algunas empresas, ya que no hay escasez de combustibles. Foto: Andina
, dado que se han disparado los precios de los combustibles en algunas estaciones de servicio.

En esa línea, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, lamentó que las malas prácticas empresariales generen un daño a los bolsillos,

. No debería haber una alza en los precios. La escasez no es tal. Hay acaparamiento. Están especulando con los precios”, dijo a la prensa.

Miralles reiteró que hasta el viernes se realizarán operativos para verificar que se respeten los precios en grifos.

Además, adelantó que se reunió con transportistas de carga pesada, quienes evalúan ir a una huelga ante la crisis energética, mas puntualizó que el Ejecutivo “alista soluciones prontas” para mitigar el impacto de la tensa situación.

La subida del precio del GLP provoca largas colas de ciudadanos en busca de balones de gas más baratos. Foto: difusión
