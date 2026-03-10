Resulta que, revisando los proyectos en Asociaciones Público-Privadas (APP) de ProInversión, Hidrocarburos es el subsector que más inversión comprometida en la cartera 2026-2028: unos US$ 7,240 millones que, de haberse hecho realidad ya, evitarían que la situación actual sea tan crítica. Pero no. ¿Cuáles son estas APP y que se sabe de su futuro? Gestión lo responde.

Las adendas clave

Los US$ 7,230 millones tienen una distribución pareja: dos adendas, o modificaciones contractuales; y dos proyectos APP como tal.

En el caso de las adendas se trata de casos conocidos, pero que, por coyuntura, toman aún más relevancia. Sobre todo porque están a poco de cerrarse. TGP, junto a Cálidda, el distribuidor de gas natural en la capital, están por cerrar modificaciones contractuales a sus APP originales.

El que llegaría primero sería el de Cálidda, que busca llevar a cabo, después de años de anunciarse, el llamado proyecto “7 regiones”, ya que busca extender sus redes de gas natural a Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali.

La inversión necesaria sería de US$ 643 millones. Según ProInversión, esta adenda se firmaría en el segundo trimestre de este año. Fuentes vinculadas a la negociación aseguran que la empresa ya levantó observaciones, pero hoy falta la validación del Ministerio de Energía y Minas (Minem). La rotación de ministros por los cambios de gobierno habrían frenado el visto bueno de la cartera por ahora.

TGP persigue un objetivo mayor: una adenda por US$ 2,000 millones. La empresa, durante CADE Ejecutivos 2024, anunció “TGP extensión sur”: un proyecto para extender ductos de gas hacia esta parte del país, a través de la costa.

A cambio, TGP solicita que el Estado extienda su concesión, que arrancó en el 2000 y expira en 2033, 10 años más: hasta 2043. Por ahora, sigue en evaluación técnica, pero ProInversión proyecta cerrar el acuerdo en el cuarto trimestre de este año, siendo así uno de los primeros compromisos que cerraría el próximo presidente del Perú.

La propuesta incluye construir un gasoducto principal 100% financiado por TGP, que iría desde Humay (Ica) hasta Ilo (Moquegua) más dos ramales a Arequipa y Mollendo; y una planta compresora. Sin embargo, ProInversión señaló a Gestión que no contempla un ducto alterno, por lo que han solicitado se les encargue el proyecto directamente para evaluarlo. TGP no llegó a responder al respecto a este Diario al cierre de edición.

Luis Miguel Incháustegui, ex ministro de Energía y Minas (Minem), esperó que ello no sea así, ya que este “plan B” para distribuir el gas desde Camisea a la costa hubiese evitado la emergencia que vivimos hoy.

“Entiendo que TGP lo ofreció, pero es parte de la negociación (...) Por un tema de seguridad debería contemplarse la opción de hacer una nueva tubería para evitar otras situaciones críticas como las de ahora”, sostuvo.

Desde el punto de vista legal, Jaime Li, Líder del Área de Promoción de Inversiones Público- Privadas de TYTL Abogados, aclaró que la única forma de que TGP se vea obligado a hacer el ducto alterno, sería precisamente con una adenda.

“Hay otro camino, que se llama optimizaciones, pero debe estar especificado en el contrato: cambios en etapa constructiva para solucionar problemas técnicos que nacen en el camino. Una red redundante, que es una nueva obligación, no sé si calce en esa figura”, consideró.

Revivir un proyecto “zombie”

En el primer trimestre del 2027, según ProInversión, se adjudicaría también una concesión para distribuir gas natural en Arequipa, Moquegua y Tacna por US$ 265.8 millones. Al año siguiente podría revivir un proyecto que se paralizó en 2017, tras el escándalo por el Caso Odebrecht.

El rebautizado como SITGAS, antes Gasoducto Sur Peruano, según datos oficiales de ProInversión, se proyecta adjudicar en el tercer trimestre del 2028.

Al respecto, Li apuntó que ve factible la aceleración de este proyecto en particular, ya que no se trata de una APP nueva. “Es una inversión que ya tiene que comenzar. ProInversión debe sacar ya a estos zombies metidos en la cartera porque son proyectos importantes”, manifestó.

Incháustegui recordó que hoy el Estado peruano gasta recursos para mantener los tubos que Odebrecht, que tenía a su cargo el proyecto, sí llegó a instalar.

“Se paralizó por corrupción y hasta ahora esa investigación no concluye. Eso genera un problema serio: se paga almacenamiento. El Minem, al menos desde 2020 tiene un informe de una consultora (Mott MacDonald) que recomendaba seguir el trazo original, pero sigue sin relanzarse el proyecto”, lamentó.

Anuncios para Cusco

Hay otros dos proyectos más que merecen una mención. Son iniciativas que ProInversión destacó durante 2025, pero de los que hoy faltan detalles: el Gasoducto Regional de Cusco y la Planta de Fraccionamiento de GLP en Kepashiato (La Convención).

Ambos proyectos fueron anunciados por el Minem y ProInversión en abril, luego de una reunión técnica con el Gobierno Regional (Gore), según una nota de prensa del gobierno. Allí se dieron detalles y fechas incluso.

Del gasoducto se dijo que demandaría US$ 1,000 millones de inversión y su objetivo conectar Camisea con Quillabamba, Anta y Cusco. En la nota se señaló que se adjudicaría este año, pero hoy no figura en la cartera oficial de ProInversión.

Al respecto, la agencia aclaró a Gestión que buscan adjudicarlo en mayo del 2027, pero que será necesario “replantear su trazo, ya que el derecho de vía no permite un ducto paralelo”.

Foto de cuando se anunciaron los dos proyectos de gas para Cusco. Foto: ProInversión.

Sobre la planta, se dijo entonces que se promovería bajo Obras Por Impuestos (OxI) y que se iba a adjudicar en 2025, hecho que tampoco ocurrió por “falta de interés en el mercado de hacer el expediente técnico” que ahora haría ProInversión con recursos del Minem.

Hoy, en el sistema oficial de la agencia, el proyecto existe, pero no forma parte de la cartera OxI 2026. Sí figura como “en búsqueda de empresa financista” y “por priorizar” de parte del Gore. Demandaría S/ 106 millones.

Para Incháustegui, es razonable que Cusco, donde está Camisea, demande más infraestructura para sacarle provecho, pero no bajo promesas vacías.

“Hay que trabajar en el mediano y largo plazo con proyectos que sean bien revisados. La OxI es interesante, pero sin una empresa debe animarse. Son inversiones grandes: hay que planificar desde el Estado”, remarcó.