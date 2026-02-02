El Ministerio de Energía y Minas (Minem), confirmó -tal como lo adelantó Gestión-, que el último fin de semana sostuvo reunión con gobernadores regionales para abordar el proyecto para llevar el gas natural a siete regiones del centro y sur del Perú.

La iniciativa fue planteada a fines del 2023 por la empresa Cálidda, a fin de extender su área de concesión fuera de Lima y Callao, y llevar gas natural a 15 ciudades de Cusco, Apurímac, Huancavelica, Puno, Ucayali, Junín y Arequipa.

Esa propuesta, que le demandaría una inversión de US$ 550 millones, estaba sujeta a que antes el Gobierno acepte introducir una adenda a su contrato Boot de concesión, que permita realizar tal extensión.

LEA TAMBIÉN: Cusco inicia nueva etapa de masificación de gas natural con primera conexión domiciliaria

¿Cuándo se firma la adenda?

Ese ministerio había previsto anteriormente que la adenda se suscribiría en diciembre del 2025, pero ante el incumplimiento de ese plazo, el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, había pedido reunirse con las autoridades del Minem para conocer el estado del proceso.

Este lunes, el Minem emitió nota de prensa en la cual corrobora que el viernes 30 de enero sostuvo reunión de trabajo con los gobernadores regionales y con los funcionarios involucrados en la evaluación del proyecto de adenda.

Antes ya ese sector había explicado que en la evaluación de la adenda propuesta -y para la cual esperaba alcanzar consenso- participaba no solo el Minem, sino también el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

En esta ocasión, el Minem indicó que, en la reunión, los participantes proyectaron realizar la firma de la adenda del contrato Boot de concesión de distribución por red de ductos en Lima y Callao, para el martes 24 de febrero.

¿Cuándo operaría la ampliación?

El objetivo, anotó, es beneficiar con energía a menor costo a la población de Cusco, Junín, Ayacucho, Apurímac, Ucayali, Huancavelica y Puno. Es preciso recordar en este punto que la propuesta de Cálidda es llevar el servicio, aplicando la misma tarifa que aplica a sus usuarios en Lima y Callao.

El titular del Minem, Luis Bravo, explicó que se viene actualizando los estudios técnicos, económicos y financieros, a cargo de ProInversión (relacionados a este proyecto).

Esa actualización, refirió, se lleva a cabo en el marco del Decreto Supremo N°316-2025-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 32441, Ley que regula la promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos.

Por su parte, el viceministro de Hidrocarburos, Luis Enrique Jiménez y el equipo técnico de la Dirección General de Hidrocarburos, señalaron que la Puesta en Operación Comercial (POC) se realizaría 24 meses después de la firma de la adenda.

Luis Bravo, ministro de Energía y Minas (Foto: Congreso)

Lo que contempla el proyecto

Refirieron que el proyecto contempla la conexión de más de 200 mil usuarios al servicio de gas natural al término de los 10 años de concesión.

El ministro Bravo señaló que la llegada del gas natural representa ahorro para las familias y los negocios locales, menor impacto ambiental y una nueva oportunidad de desarrollo para miles de peruanos en las 15 localidades proyectadas, a través de una energía más accesible y limpia.

Resaltó que existe voluntad de diálogo, compromiso y trabajo conjunto de las autoridades regionales y las entidades técnicas, y que este proceso “refleja una decisión del Estado de avanzar con determinación para concretar un proyecto esperado por las regiones”.

LEA TAMBIÉN: Gobierno impulsará adenda para masificación del gas natural en 7 regiones del centro y sur

En la reunión participaron los gobernadores regionales de Cusco, Werner Salcedo; Puno, Richard Hancco; Ucayali, Manuel Gambini; y Ayacucho, Wilfredo Oscorima; el alcalde provincial de La Convención, Alex Curi; el gerente regional de Huancavelica, Víctor Murillo.

Participaron también el presidente del Consejo Directivo de Osinergmin, Omar Chambergo; y el director ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, reafirmando la articulación interinstitucional para sacar adelante esta iniciativa.

LEA TAMBIÉN: Repsol y HitecVision fusionan con TotalEnergies sus negocios de gas y petróleo en Reino Unido