Debido a ello, las plantas y equipos de diversas industrias se han quedado sin suministro de gas, entre ellas muchas plantas de generación eléctrica, señala Kallpa SAB.

El gas de Camisea que transporta TGP se utiliza en plantas que producen cerca del 40% de la generación eléctrica del país, añade.

“La interrupción de las generadoras a gas ha elevado los precios spot (al contado) de la electricidad desde un promedio cercano a US$ 30 por MW entre enero y febrero de este año a más de US$200 por MW durante esta semana”, refiere.

Ante esta situación, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) emitió una resolución declarando en emergencia el suministro de gas por un plazo de 14 días.

Como consecuencia, el sistema eléctrico activó plantas a diésel a nivel nacional, incluida la reserva fría del sur. Solo las plantas con capacidad dual están operando parcialmente, aunque con mayores costos, agrega la casa de bolsa.

¿Cuál sería el impacto?

En el corto plazo, Kallpa estima que el efecto para Engie y Orygen sería negativo, debido a que cuentan con plantas que operaban con gas y son compradoras netas de energía en el mercado spot. Sin embargo, la magnitud del impacto aún es incierta y dependerá de la duración de la interrupción en el abastecimiento, anotó.

Engie, con un valor fundamental de S/ 5.70 según Kallpa, cuenta con las plantas Chilca 1 y 2, que funcionan únicamente a gas y representan el 34.6% de la capacidad instalada de la empresa, sin considerar la reserva fría, indicó la SAB.

Engie mantiene su portafolio de proyectos renovables como apuesta estratégica hacia 2026.(Foto: Engie)

En principio, se estima que la compañía debería aumentar las compras de energía en el mercado spot, lo que generaría un efecto negativo considerando los precios actuales.

No obstante, la empresa ha encendido sus plantas de reserva fría, que operan con diésel, precisa la casa de bolsa. Si bien esto incrementaría el consumo de combustibles, también permitiría reducir las potenciales compras en el mercado spot, comenta.

En 2025, las compras de energía representaron el 18% del costo de ventas, mientras que el consumo de combustibles explicó el 35%, detalló Kallpa.

Y Orygen, con un valor fundamental de S/ 3.60 de acuerdo con la casa de bolsa, cuenta con la planta Santa Rosa 2, que representa el 9.3% de su capacidad instalada y opera a gas natural, así como con las plantas Santa Rosa 1 y Ventanilla.​

Orygen, paneles solares.

Estas representan el 34% de la capacidad instalada y también funcionan con gas natural, aunque tienen capacidad dual, lo que les permite operar con diésel.

Se estima que la empresa podría enfrentar un incremento en sus costos por una combinación de mayores compras de energía en el mercado spot y un mayor consumo de diésel.

En 2025, las compras de energía representaron el 25% del costo de ventas, mientras que el consumo de combustibles explicó el 34%.

En conclusión, Kallpa SAB estima un potencial impacto negativo del corte en el suministro de gas. Sin embargo, prevé que en la medida que se reanude el abastecimiento dentro de los 14 días indicados por el Minem, el evento adverso solo causaría un efecto de corto plazo.

“Dicho impacto se observaría en los resultados del primer trimestre del 2026, en los cuales podrían registrarse mayores costos de ventas (aunque aún no podemos estimar la materialidad del impacto), pero de momento no afectarían los fundamentos de las empresas de largo plazo”, manifestó.

Ambas compañías cuentan con balances sólidos y adecuada liquidez, añadió.