En el 2025, se registraron 42,000 nuevas cuentas en la bolsa limeña y, en el año previo, fueron 81,000 las personas que invirtieron por primera vez, según datos de nuam.

Sin embargo, el rally mostrado por algunas acciones, especialmente del sector minero, demanda de un análisis más profundo antes de tomar la decisión de invertir en la bolsa, señala Daniela Loayza, analista senior de Research de Inteligo SAB.

“Un primer paso es evaluar la estructura de la empresa, identificar si enfrenta riesgos políticos o sociales, conflictos con comunidades o contingencias que puedan afectar su estabilidad”, indicó.

Una compañía con riesgos acotados, bajo nivel de apalancamiento, buen desempeño operativo y una estructura financiera sólida parte con ventaja frente a sus competidores, comentó.

Loayza sugiere también considerar los catalizadores, es decir, aquellos factores de corto o mediano plazo que podrían impulsar el valor de la acción.

Nuevos proyectos, mejoras en resultados, reducción de deuda, expansión a mercados o cambios regulatorios favorables, enumeró. “Sin estos impulsores, incluso una empresa con buena perspectiva podría mostrar un desempeño bursátil limitado”, acotó.

Nuevas cuentas de inversionistas en BVL.

Asimismo, la analista recomienda tener en cuenta la valorización y el momento de entrada a la bolsa, pues no es suficiente identificar que una empresa es buena, sino también determinar en qué niveles cotiza su acción.

“Si los múltiplos están muy por encima del promedio del sector o si el precio ya refleja expectativas demasiado optimistas respecto de su valor fundamental, el margen de ganancia podría ser reducido”, manifestó.

Para la especialista, el análisis previo a la compra de una acción debe integrar tanto el desempeño y estructura financiera de la empresa, como la existencia de catalizadores y el nivel actual de cotización.