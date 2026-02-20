No fue la raigambre izquierdista del nuevo mandatario, sino sus anuncios poco después de ser ungido, lo que sobresaltó a bancos y gestores de inversión extranjeros.

Expresiones como “rascar la olla” fiscal para encontrar los recursos para un mayor gasto estatal, destinados a fines como la “deuda social” con sectores del país, desataron preocupación entre los inversionistas, máxime cuando se tiene un cúmulo de precedentes de leyes aprobadas por el Congreso que, al carecer de financiamiento, amenazan las cuentas públicas.

Ese recelo aumentó ayer, atizado por trascendidos de tratativas entre Balcázar y los grupos políticos que posibilitaron consensos que finalmente allanaron el camino a su elección.

En ese marco, los inversionistas offshore –foráneos- interpretan esta nueva fase de transición como mayor incertidumbre política, dijo a gestion.pe un gerente del sistema financiero.

“El principal riesgo que tenemos hoy, dado como se produjo la elección de Balcázar y el apoyo de algunos congresistas del propio bloque de centro derecha, es que vamos a tener a un Congreso buscando el rédito de corto plazo, activando el modo campaña electoral desde el inicio de esta legislatura”, advirtió otro ejecutivo del sector.

Las primeras declaraciones de José María Balcázar como presidente de la República causaron inquietud. Foto: GEC

¿Cómo reaccionó el dólar a la asunción de José María Balcázar?

“El principal foco de atención no estaría en el Ejecutivo, sino en la dinámica legislativa preelectoral. Con el Congreso entrando en modo campaña antes de abril, aumentaría el sesgo hacia iniciativas de corto plazo, particularmente en gasto social y transferencias”, mencionó Renta4.

El barómetro del mercado no tardó en medir los potenciales efectos adversos que una gestión gubernamental de esa índole puede ocasionar.

Así, el dólar, que en las últimas dos semanas tendió a bajar, al pasar de S/ 3.367 a S/ 3.346, cambió de sesgo y ayer saltó de S/ 3.353 a un máximo de S/ 3.371, con una variación diaria de 0.5%, muy superior a la subida de 0.1% que mostró la divisa extranjera frente a principales monedas. Aunque al final de la jornada cerró en S/ 3.36, de todos modos es su mayor nivel en dos semanas.

Evolución del dólar en últimas dos semanas.

En semanas previas y hasta hace dos días, el mercado cambiario exhibía presiones a la baja del dólar por el pago de impuestos de las empresas –para lo que deben vender el billete verde- y la oferta de AFP, ante lo que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) intervenía con compras de la divisa para moderar su descenso, refirió el executive director - sales & trading head de BTG Pactual, Félix Olivares.

“Pero con los problemas en el Congreso y la elección (de Balcázar) la dinámica (del dólar) ha cambiado. Ahora algunos inversionistas, en lugar de vender dólares, están tomando pérdidas, porque les preocupa el cambio de presidente”, dijo.

¿Qué probabilidad ha cambiado y se refleja en el tipo de cambio?

No obstante, sostuvo que lo que más desvela al mercado es el impacto de la elección del perulibrista en los comicios del 12 de abril.

La mayoría de inversionistas pensaba que la presidencia la disputarían en segunda vuelta Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga u otro candidato de derecha, o que cualquiera de ellos derrotaría en esa instancia a un postulante de izquierda, como Alfonso López Chau, comentó el ejecutivo.

Pero ahora, ante la refriega entre Fuerza Popular y Renovación Popular, que se endilgan culpabilidades por el ascenso de Balcázar, se abre un abierto enfrentamiento entre estos partidos de derecha que debilita a ambos y disminuye la probabilidad de que ganen en segunda vuelta, manifestó.

“Pero lo que está haciendo todo esto es que las elecciones ya no tiene riesgo cero, como hasta hace poco. El mercado ahora pone en precio la posibilidad de que las elecciones no sean tan benignas como se pensaba. Si hay algo que perturba a los mercado es un presidente de izquierda”, afirmó Olivares.

La conclusión de este trance es que la probabilidad de que triunfe en las elecciones un partido de izquierda ha aumentado, y ahora está entre 30% y 40%, por lo que el tipo de cambio ha reaccionado a ello, aseveró al considerar que también abona en ese reajuste la posibilidad de que el gobierno actual ejerza cierta influencia, quizás sutil, en el proceso electoral.

Inversionistas extranjeros muestran preocupación ante el nuevo escenario político.

¿Hasta cuánto subirá el dólar?

A ello se añade que el debilitamiento del dólar a nivel global se ha detenido, lo que no ayuda al sol, indicó el ejecutivo de BTG Pactual.

En este escenario, estimó que el dólar podría moverse en las siguientes semanas entre S/ 3.345 y S/ 3.38, pero no por encima de ese rango, porque si ello pasara, surgirían más ventas de la divisa por parte de las empresas o una intervención del BCR para frenarla. “Comprar dólares por encima de eso sería riesgoso”, afirmó.