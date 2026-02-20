Asunción de José María Balcázar a la presidencia del Perú cambia dinámica del dólar.
Omar Manrique
Omar Manrique

La inesperada asunción de la presidencia por parte de José María Balcázar y, sobre todo, sus primeras declaraciones públicas cambiaron el ánimo de inversionistas y participantes de los mercados financieros, hasta ahora apaciguado por la inercia de los dos últimos gobiernos proclives a mantener los lineamientos económicos predominantes desde los 90.

