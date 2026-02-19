Estados Unidos manifestó este jueves que continuará su colaboración con el Gobierno del nuevo presidente interino de Perú, José María Balcázar, tras la destitución de José Jerí y reforzó su apoyo de cara a las elecciones presidenciales de abril próximo.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado mencionó en la red social X que «el Congreso peruano ha designado a José María Balcázar como presidente interino de Perú hasta la toma de posesión del nuevo presidente en julio».

“Estados Unidos seguirá trabajando de forma constructiva con el gobierno peruano en nuestras prioridades compartidas”,expresó,“Reafirmamos nuestra sólida colaboración de 200 años y nuestro apoyo a la estabilidad y la seguridad del Perú mientras el país se prepara para sus elecciones presidenciales en abril” añadió.

Bernie Navarro, embajador de los Estados Unidos en Perú. Foto: Julio Reaño/@photo.gec.

Embajador Navarro comparte poema

El embajador de Estados en Peru, Bernie Navarro, compartió, através de sus redes sociales un poema en el marco de la coyuntira política del Perú.

“Comparto uno de mis poemas favoritos con el nuevo liderazgo del país y con mi querido Perú, que nos ha recibido a mí y mi familia con amor y afecto”, señaló.

Cultivo una rosa blanca en julio como en enero,para el amigo sinceroque me da su mano franca. Y para el cruel que me arrancael corazón con que vivo,cardo ni ortiga cultivo…cultivo una rosa blanca.

Se trata de un poem del escritor cubano José Martí (1853-1895).