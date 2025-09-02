Índices buscan reflejar el desempeño de la BVL. (Foto: ANDINA)
Índices buscan reflejar el desempeño de la BVL. (Foto: ANDINA)
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) comenzó el mes con un cambio que, aunque no tan evidente, es de relevancia para todos los actores que siguen el desempeño del mercado local, ¿a qué nos referimos y por qué su importancia?

TE PUEDE INTERESAR

Yape: los planes de Credicorp para la billetera digital en el próximo quinquenio
Más gerentes financieros están adoptando la IA, ¿con qué fin?
Empiezan a frenarse garantías a contratistas de obras públicas, ¿se agravará?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.