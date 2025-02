Según la casa de bolsa, el precio objetivo de Southern es US$ 64, es decir, un 30% por debajo del precio del mercado ¿Qué explica tal diferencia?

Kallpa SAB considera que los fundamentales de la empresa ya están más que incorporados en su precio.

“La compañía es un buen vehículo para tener exposición a las buenas perspectivas del precio del cobre, además de tener una cartera importante de proyectos con los que esperamos incremente su producción en el largo plazo. Sin embargo, creemos que los fundamentos se encuentran más que internalizados en el precio de la acción, por lo cual recomendamos vender”, sostiene la corredora.

Al momento de redactar este artículo el precio del metal rojo era de US$ 4.27 la libra, registrando un aumento de algo más de 10% en el último año, según la web Investing.

Kallpa prevé que las ventas de Southern aumentarán 2.9% este año, por la mayor producción de cobre (981TM) y zinc (155 TM).

Así, la corredora proyecta que el margen EBITDA (las utilidades antes de impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones) se ubicará por encima del 55% en los próximos dos años. Además, el ROE, la rentabilidad sobre el patrimonio, se mantendría por arriba del 30% en el mediano plazo ante los altos niveles de producción y una eficiente estructura de costos, sostiene Kallpa.

Riesgos

Pese a las buenas perspectivas, la casa de bolsa observa tres riesgos para Southern: volatilidad en el precio del cobre, ya que representa alrededor del 80% de las ventas de la compañía; posibles cambios al esquema tributario del sector minero; y conflictos sociales que pueden retrasar o suspender el desarrollo de proyectos como El Pilar, El Arco, Los Chancas, Michiquillay y Tía María.

Comparativo

Kallpa es la corredora más pesimista con respecto a Southern. Credicorp Capital estima un valor objetivo de US$ 71.1 y LarrainVial lo calcula en US$ 84.4. En la misma línea, BTG Pactual y Grupo Coril proyectan un precio de US$ 90. En todos estos casos, la cotización actual estaría por encima de los fundamentales.

Muy distinta es la posición de Intéligo SAB, que considera un valor fundamental de US$ 108.19, siendo la única que recomienda comprar los títulos.

SOBRE EL AUTOR Guillermo Westreicher Herrera Economista con trayectoria en periodismo y medios digitales.

