La 'cinta transportadora' Circulación de Vuelco Meridional del Atlántico (AMOC) se está desacelerando y podría colapsar por completo en las próximas décadas. Foto: istock(Foto: NASA)
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Financial Times
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Hay que construir una presa en ese estrecho. Esa frase no se trata de un desahogo frustrado sobre el cierre efectivo del estrecho de Ormuz, sino de una llamativa propuesta de científicos climáticos referente a una vía fluvial totalmente distinta.

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