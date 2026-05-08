El “poder blando” es el prestigio cultural que puede pulir la imagen global de una nación. Y China está comenzando a desarrollarlo.
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Financial Times
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El Campeonato Mundial de Snooker llegó a su momento cumbre el lunes en Sheffield, con Wu Yize, de 22 años, enfrentando al británico Shaun Murphy por el título. En una final agónica, Wu se convirtió en el segundo jugador de China en proclamarse campeón del mundo, tras la victoria de Zhao Xintong el año pasado.

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