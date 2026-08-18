El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), informó a Gestión que se ha producido un reajuste en los costos de generación, debido a la congestión en las líneas de electricidad, y aumento en precios de los combustibles, lo cual se está reflejando este mes en alzas en las tarifas eléctricas.

Detalló que, como resultado de su revisión de costos, a partir del 4 de este mes las tarifas en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) tienen un alza promedio de 3.71% para usuarios domiciliarios, y de 5.49% para los usuarios comerciales e industriales.

evolución del precio de la energía en Lima norte. Fuente: Osinergmin

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Causas del ajuste

En el mes de agosto, explica, la variación tarifaria se produjo por el reajuste de los costos de generación, debido a la congestión de las líneas de electricidad ante una mayor demanda de energía en la zona norte del país.

Asimismo, anotó, se realizó la actualización trimestral de los cargos adicionales que contribuyen a brindar respaldo, confiabilidad y seguridad al sistema eléctrico como las centrales de reserva fría, la prima de generación con recursos energéticos renovables, el cargo unitario por FISE (Fondo de Inclusión Social Energético) entre otros.

De la misma manera, señala el regulador, se actualizó el Cargo Fijo y del Valor Agregado de Distribución por la variación de los Precios a Nivel de Generación y la reducción del Factor de Recargo FOSE (Fondo de Compensación Social Eléctrico).

Alzas también en zonas aisladas

Por otro lado, indicó que las tarifas eléctricas de los Sistemas Eléctricos Aislados tendrán este mes una variación promedio de 3.88% para los usuarios domiciliarios y de 4.71% para los usuarios comerciales e industriales.

En ese caso, refirió que el ajuste se produce por la variación de los precios en barra y el incremento en el precio de los combustibles (usados en generación eléctrica).

De esta forma, se produce el cuarto aumento en las tarifas de luz en el SEIN en lo que va del 2026, registrándose en este mes el mayor incremento en ese sistema en lo que va del presente año, en este caso, a causa de congestión en las redes de transmisión que ya venían advirtiendo desde el año pasado empresarios del sector eléctrico.

tarifas eléctricas de Perú con respecto a otros países de la región. Fuente: Osinergmin

COES confirma congestión

Según el último informe del Comité de Operación Económica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (COES), en julio último se reportó un total de 66.20 horas de congestión en líneas de alta tensión del SEIN, cuando en el mismo mes del 2025 se habían reportado sólo 7.88 horas de congestión.

La mayor parte de ese “cuello de botella” en el transporte de la energía, con 55.80 horas, se registró en la línea de transmisión Carabayllo-Chimbote 1, de 500 kilovoltios (kV), y que conecta la zona centro del SEIN con el norte de ese sistema.

Además, según el COES, en julio los costos marginales de generación, tanto en la zona norte, centro y sur del SEIN superaron los US$ 100 por megavatio por hora (Mwh), cuando en mayo estaban en torno a US$ 30 en promedio en la mayor parte de ese sistema.

Congestión en líneas de transmisión en el SEIN, en julio del 2026. Fuente: COES

Ya el presidente del COES, César Butrón, había advertido que el mayor costo de generación por el uso de diésel (derivado del déficit de lluvias y menor producción hidroeléctrica) podría afectar no sólo a clientes libres, sino también a los usuarios regulados en la medida que se produjera también congestión en la transmisión.

Tensión en la Amazonía

En la misma línea, Ericka Sandy Salazar, presidenta de la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de San Martín, en diálogo con Gestión, reclamó que, debido a retraso en obras de transmisión eléctrica, esa región enfrenta crecientes cortes en el suministro eléctrico, que se prolongan por días, lo que generan pérdidas a diversas industrias en la zona.

Al respecto, según data de Osinergmin, en esa región, donde el servicio de distribución está a cargo de la empresa Electro Oriente, en zonas como Bellavista meses atrás se registraron más de 15 horas sin suministro, aunque en otras zonas de la Amazonía, como Caballococha, los cortes se han extendido hasta 34 horas este año.

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La presidenta de ese gremio empresarial refirió que están demandando al Gobierno que acelere las obras del proyecto de transmisión Enlace 220 kV Belaunde Terry – Tarapoto Norte (que fuera aprobado el 2021), pero aún se prevé ejecutar el 2028, entre otros proyectos eléctricos.

Frecuencia de cortes del suministro eléctrico en zonas de la región San Martín. Fuente: Osinergmin

Señaló que, dadas las pérdidas que les generan los crecientes apagones a industriales de la zona, entre ellos más de 50 mil mipymes formales, no pueden esperar hasta ese año, por lo que alistan movilizaciones de protesta exigiendo solución inmediata.

Proyectos trabados

Sobre el tema, el ex viceministro de Energía, Arturo Vásquez Cordano, refirió a este diario que, en realidad, el mencionado proyecto de transmisión debía haberse puesto en operación este año, para resolver los problemas de congestión en el norte, pero recién estaría concluido entre los años 2029 a 2030.

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En general, refirió que las grandes obras de enlace de transmisión en alta tensión están retrasados debido a demoras en la obtención de permisos, liberación de servidumbres, o por problemas ambientales y sociales, y no ha habido acompañamiento de los sucesivos gobiernos para destrabarlos y ponerlos en marcha.

En tal sentido, proyectó que si la economía y la demanda de electricidad crecieran de forma sostenida cerca al 4%, la misma no se podría atender por mucho tiempo porque la red de transmisión resulta ya insuficiente, por lo que se requiere revisar los procesos en ProInversión y en el Estado en general, para agilizar los proyectos.