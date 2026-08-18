Tarifas de luz subirán más del 5% para usuarios comerciales e industriales en las facturas de agosto de 2026
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Elías García Olano
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La crisis energética que hoy afecta al Perú, que comenzó con el corte del suministro de gas en marzo, y continua con las alzas en los precios de los combustibles, parece escalar ahora al sector eléctrico, a causa de la congestión en el sistema de transmisión de la energía, particularmente en el interior del país.

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