El acuerdo permitirá abastecer de energía a las plantas y laboratorios de Frenosa, donde la empresa fabrica sistemas y productos para el sector automotor. (Foto: Pluz Energía)
El acuerdo permitirá abastecer de energía a las plantas y laboratorios de Frenosa, donde la empresa fabrica sistemas y productos para el sector automotor. (Foto: Pluz Energía)
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Redacción Gestión
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con la fabricante peruana de sistemas de frenos Frenosa para suministrar energía eléctrica a sus plantas y laboratorios durante los próximos tres años. El acuerdo busca garantizar la continuidad de las operaciones de la empresa y acompañar sus planes de crecimiento y expansión previstos para el 2026.

Como parte del convenio, pastillas de freno, embragues y líquidos automotrices destinados al mercado nacional. Con ello, la compañía busca fortalecer la estabilidad de su operación productiva en un contexto de mayor demanda del sector.

“En Pluz Energía sabemos que para sostener la competitividad de la industria nacional se necesita un aliado energético que responda con solidez y seguridad”, señaló Javier Muro, gerente comercial de la empresa eléctrica. Agregó que l mediante un servicio confiable que contribuya al crecimiento y la competitividad de las empresas peruanas.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la expansión de la economía ha impulsado un incremento en la demanda de partes, piezas y accesorios para vehículos, lo que ha elevado los requerimientos de abastecimiento de los fabricantes del rubro.

Pluz Energía brindará un suministro eléctrico competitivo y de alta confiabilidad para respaldar la operación de la fabricante peruana. (Foto: Pluz Energía)
Pluz Energía brindará un suministro eléctrico competitivo y de alta confiabilidad para respaldar la operación de la fabricante peruana. (Foto: Pluz Energía)
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Planes de expansión de Frenosa

Frenosa anunció este 2026 que iniciará una nueva etapa de expansión internacional con el ingreso al mercado mexicano mediante una filial propia. La compañía busca fortalecer su presencia en uno de los mercados más importantes de la región, donde comenzará comercializando dos de sus principales líneas de negocio: pastillas y líquidos de freno.

En paralelo a su estrategia de internacionalización, Frenosa reforzó su capacidad productiva con la incorporación de una planta automatizada para la fabricación de pastillas de freno. La inversión permitirá ampliar su producción para atender el crecimiento de la demanda internacional, sin dejar de abastecer a sectores como la minería y la maquinaria pesada, para los que también desarrolla soluciones especializadas.

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Inversión de Pluz Energía para seguir creciendo

En entrevista con Gestión, Walter Sciutto, gerente general de Pluz Energía, señaló que la empresa ejecutará un plan de inversiones cercano a US$ 1,000 millones en aproximadamente cinco años para expandir sus redes de distribución. Además, afirmó que la compañía aspira a convertirse en la mejor distribuidora de energía de América, con un fuerte enfoque en innovación y tecnología.

El plan contempla inversiones por US$ 102 millones en el negocio de transmisión, la construcción de cinco nuevas subestaciones y un desembolso de alrededor de S/ 1,050 millones este año para reforzar la infraestructura y mejorar la calidad del servicio eléctrico.

Asimismo, Pluz Energía evalúa ampliar su área de concesión hacia zonas del Norte Chico. Para ello, presentó al Ministerio de Energía y Minas (Minem) una solicitud para extender su frontera de servicio y llevar energía a nuevas comunidades.

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