Pluz Energía, empresa distribuidora de energía en el norte de Lima y el Callao, anunció la colocación de bonos en el mercado de capitales local por un monto total de S/ 280 millones. La transacción se dividió en dos tramos y se enmarca dentro de la estrategia financiera que respalda su plan de inversiones.

En el marco de la referida operación, la Serie B de la Tercera Emisión (tres años) alcanzó una colocación de S/ 80 millones. Esta serie registró una sobresuscripción de 1.73 veces y una tasa de 4.71875%.

Por su parte, la Serie B de la Cuarta Emisión (ocho años) colocó S/ 200 millones, alcanzando una sobresuscripción de 1.80 veces y una tasa de 6.31250%.

La operación contó con la participación de inversionistas institucionales -entre ellos compañías de seguros, AFP, sociedades agentes de bolsa y fondos mutuos- y fue estructurada por BBVA y BBVA SAB. Además, obtuvo las calificaciones crediticias PeAAA por Pacific Credit Rating; y AAA.pe, por Moody’s Local.

Fondos enfocados en plan de inversiones

Para Walter Sciutto, gerente general de Pluz Energía, el resultado de dicha colocación “refleja la solidez financiera de la compañía y de nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo”. El ejecutivo destacó que la tasa obtenida superó la referencia de emisiones previas y se dio en un contexto de alta demanda institucional.

“Mantenemos un plan constante de inversión en infraestructura para modernizar las instalaciones, construir nuevas subestaciones y la conservación de nuestras redes, así como la modernización de todos nuestros sistemas para estar a la vanguardia de la digitalización, lo que es clave para garantizar un servicio seguro y confiable“, añadió.

Para ejecutar ese plan, explicó que combinan precisamente recursos propios, créditos bancarios y emisiones de bonos. La compañía mantiene un plan de inversión de US$ 1,000 millones hasta el 2029.

Pluz Energía suministra el servicio eléctrico a más de 1.6 millones de clientes en Lima y Callao. (Foto: difusión).

Resultados positivos y expansión

En paralelo a la emisión, Pluz Energía reportó resultados financieros positivos al cierre de 2025. El ebitda de la empresa creció 13.4% frente al año anterior, impulsado por mayores ingresos y la reducción de otros gastos. La utilidad neta también avanzó, favorecida por un mejor resultado operativo y una caída de 18.2% en el gasto financiero, equivalente a S/ 27 millones.

Las inversiones de la empresa aumentaron en S/ 89 millones durante 2025, principalmente por la implementación de un nuevo sistema de gestión orientado a integrar procesos operativos y administrativos, así como por mayores trabajos de renovación de redes.

Pluz Energía atiende a más de 1.6 millones de clientes en el norte de Lima y el Callao, cubriendo 59 distritos. En ese ámbito, la compañía tiene previsto ejecutar la inversión ya mencionada de US$ 1,000 millones.