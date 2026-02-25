Pluz Energía mantiene un plan constante de inversión en infraestructura para modernizar las instalaciones, construir nuevas subestaciones y conservar las redes. (Foto: difusión).
Pluz Energía mantiene un plan constante de inversión en infraestructura para modernizar las instalaciones, construir nuevas subestaciones y conservar las redes. (Foto: difusión).
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, empresa distribuidora de energía en el norte de Lima y el Callao, anunció la colocación de bonos en el mercado de capitales local por un monto total de S/ 280 millones. La transacción se dividió en dos tramos y se enmarca dentro de la estrategia financiera que respalda su plan de inversiones.

En el marco de la referida operación, la Serie B de la Tercera Emisión (tres años) alcanzó una colocación de S/ 80 millones. Esta serie registró una sobresuscripción de 1.73 veces y una tasa de 4.71875%.

Por su parte, la Serie B de la Cuarta Emisión (ocho años) colocó S/ 200 millones, alcanzando una sobresuscripción de 1.80 veces y una tasa de 6.31250%.

LEA TAMBIÉN: Pluz Energía suscribe financiamiento por S/ 230 millones, ¿a qué lo destinará?

La operación contó con la participación de inversionistas institucionales -entre ellos compañías de seguros, AFP, sociedades agentes de bolsa y fondos mutuos- y fue estructurada por . Además, obtuvo las calificaciones crediticias PeAAA por Pacific Credit Rating; y AAA.pe, por Moody’s Local.

Fondos enfocados en plan de inversiones

Para Walter Sciutto, gerente general de Pluz Energía, el resultado de dicha colocación “refleja la solidez financiera de la compañía y de nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo”. El ejecutivo destacó que la tasa obtenida superó la referencia de emisiones previas y se dio en un contexto de alta demanda institucional.

“Mantenemos un plan constante de inversión en infraestructura para modernizar las instalaciones, construir nuevas subestaciones y la conservación de nuestras redes, así como la modernización de todos nuestros sistemas para estar a la vanguardia de la digitalización, lo que es clave para garantizar un servicio seguro y confiable“, añadió.

Para ejecutar ese plan, explicó que combinan precisamente recursos propios, créditos bancarios y emisiones de bonos. La compañía mantiene un plan de .

Pluz Energía suministra el servicio eléctrico a más de 1.6 millones de clientes en Lima y Callao. (Foto: difusión).
Pluz Energía suministra el servicio eléctrico a más de 1.6 millones de clientes en Lima y Callao. (Foto: difusión).

Resultados positivos y expansión

En paralelo a la emisión, Pluz Energía reportó resultados financieros positivos al cierre de 2025. El ebitda de la empresa creció 13.4% frente al año anterior, impulsado por mayores ingresos y la reducción de otros gastos. La utilidad neta también avanzó, favorecida por un mejor resultado operativo y una caída de 18.2% en el gasto financiero, equivalente a S/ 27 millones.

Las inversiones de la empresa aumentaron en S/ 89 millones durante 2025, principalmente por la implementación de un nuevo sistema de gestión orientado a integrar procesos operativos y administrativos, así como por mayores trabajos de renovación de redes.

LEA TAMBIÉN: Acción de Pluz Energía cae 70% desde que inició OPA, ¿qué se espera?

Pluz Energía atiende a más de 1.6 millones de clientes en el norte de Lima y el Callao, cubriendo 59 distritos. En ese ámbito, la compañía tiene previsto ejecutar la inversión ya mencionada de US$ 1,000 millones.

TE PUEDE INTERESAR

Engie Energía Perú mejora utilidades y avanza en proyectos de energía solar
Balón de gas en casa: los errores comunes que pueden prevenirse
Pluz Perú proyecta millonaria inversión en energía para Lima: esto se sabe

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.