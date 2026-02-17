Es importante realizar revisiones periódicas, y verificar que la instalación y las prácticas de uso sean las adecuadas (foto: GEC).
El (GLP) es una de las principales fuentes de energía para la cocción de alimentos en los hogares peruanos. Según cifras del Ministerio de Energía y Minas (Minem), el consumo total de GLP en el Perú asciende a aproximadamente 2.3 millones de toneladas anuales.

De este volumen, alrededor del 45% se destina al uso doméstico, lo que evidencia su importancia en los hogares peruanos. Debido a esta alta dependencia, el uso adecuado del balón de gas resulta fundamental para evitar errores comunes en el hogar.

Es importante realizar revisiones periódicas, y verificar que la instalación y las prácticas de uso sean las adecuadas. Estas acciones son muy sencillas de realizar y sólo requiere tener información básica y hábitos preventivos.

LEA TAMBIÉN: Balón de gas GLP: ¿Cómo obtener el vale de descuento FISE?

Ante este contexto, Jovan Pastor, presidente de la Sociedad Peruana de Gas Licuado, identifica algunos de los errores más frecuentes en el uso del y detalla cómo tener una cultura preventiva en el hogar:

Revisar periódicamente la conexión del balón: es importante comprobar que la válvula, el regulador y la manguera estén correctamente ajustados y no presenten fisuras, desgaste o conexiones flojas. Una revisión visual frecuente y el reemplazo oportuno de estos componentes ayudan a asegurar un uso adecuado del balón de gas.

Ubicar el balón en espacios ventilados: se recomienda ubicar los balones de gas en un espacio ventilado, estable y alejado de zonas donde se concentre calor, facilitando así su uso correcto.

Cuidar el estado de la manguera y el regulador: revisar periódicamente el estado de la manguera y el regulador, y cambiarlos cuando muestren signos de desgaste. En el caso del regulador, se recomienda reemplazarlo cada 5 años, incluso si no presenta fallas visibles, ya que el desgaste interno puede comprometer su funcionamiento.

Usar el balón siguiendo las indicaciones básicas para su adecuado uso: no se debe mover el balón mientras está en uso, girar bruscamente la válvula o forzar las conexiones son prácticas que deben evitarse. Se debe manipular el balón con cuidado y siguiendo indicaciones básicas contribuye a un uso más adecuado en el hogar.

Por otro lado, el Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (Opecu) informó el pasado 10 de febrero que elevó el precio del GLP) de S/ 2,4308 a S/ 2,4426 por kilogramo, incluido impuestos.

Con ello, el precio subió en S/ 0,012 o 0.5% por kilogramo, incluido impuestos. Se generó un impacto en el precio del balón de gas de 10 kilos, en S/ 0,10.

Precio del balón de gas en el Perú se mantendrá alto, dice SPGL

