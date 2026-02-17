El balón de gas licuado de petróleo (GLP) es una de las principales fuentes de energía para la cocción de alimentos en los hogares peruanos. Según cifras del Ministerio de Energía y Minas (Minem), el consumo total de GLP en el Perú asciende a aproximadamente 2.3 millones de toneladas anuales.

De este volumen, alrededor del 45% se destina al uso doméstico, lo que evidencia su importancia en los hogares peruanos. Debido a esta alta dependencia, el uso adecuado del balón de gas resulta fundamental para evitar errores comunes en el hogar.

Es importante realizar revisiones periódicas, y verificar que la instalación y las prácticas de uso sean las adecuadas. Estas acciones son muy sencillas de realizar y sólo requiere tener información básica y hábitos preventivos.

Ante este contexto, Jovan Pastor, presidente de la Sociedad Peruana de Gas Licuado, identifica algunos de los errores más frecuentes en el uso del balón de GLP y detalla cómo tener una cultura preventiva en el hogar:

Revisar periódicamente la conexión del balón: es importante comprobar que la válvula, el regulador y la manguera estén correctamente ajustados y no presenten fisuras, desgaste o conexiones flojas. Una revisión visual frecuente y el reemplazo oportuno de estos componentes ayudan a asegurar un uso adecuado del balón de gas.

Ubicar el balón en espacios ventilados: se recomienda ubicar los balones de gas en un espacio ventilado, estable y alejado de zonas donde se concentre calor, facilitando así su uso correcto.

Cuidar el estado de la manguera y el regulador: revisar periódicamente el estado de la manguera y el regulador, y cambiarlos cuando muestren signos de desgaste. En el caso del regulador, se recomienda reemplazarlo cada 5 años, incluso si no presenta fallas visibles, ya que el desgaste interno puede comprometer su funcionamiento.

Usar el balón siguiendo las indicaciones básicas para su adecuado uso: no se debe mover el balón mientras está en uso, girar bruscamente la válvula o forzar las conexiones son prácticas que deben evitarse. Se debe manipular el balón con cuidado y siguiendo indicaciones básicas contribuye a un uso más adecuado en el hogar.

Por otro lado, el Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (Opecu) informó el pasado 10 de febrero que Petroperú elevó el precio del GLP) de S/ 2,4308 a S/ 2,4426 por kilogramo, incluido impuestos.

Con ello, el precio subió en S/ 0,012 o 0.5% por kilogramo, incluido impuestos. Se generó un impacto en el precio del balón de gas de 10 kilos, en S/ 0,10.