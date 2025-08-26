El mercado informal de la venta de Gas Licuado de Petróleo (GLP) envasado ha alcanzado niveles preocupantes en el Perú. Según cifras de la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL), actualmente existen más de cuatro millones de cilindros adulterados en circulación. Asimismo, Osinergmin ha alertado que aproximadamente más de la mitad de los balones vendidos en el país son de procedencia ilegal, lo que podría colocar en riesgo a miles de familias.

Estos balones, generalmente antiguos, deteriorados y que no cumplen con el peso reglamentario, son reingresados al mercado sin los controles adecuados, frecuentemente revendidos como productos originales de marcas reconocidas.

Esta situación engañosa representa un riesgo directo para la seguridad de las familias peruanas, poniendo en peligro a siete de cada diez hogares del país , advirtió la SPGL.

Ante la problemática, Limagas anunció el lanzamiento de su campaña “Tu seguridad no tiene precio”, una iniciativa orientada a educar y concientizar a la población sobre los riesgos que ponen en riesgo a las familias al utilizar balones de gas adulterados.

Por ello, Limagas recomienda llamar a canales oficiales como su propio call center (01) 6340000 y a distribuidores autorizados de la marca para garantizar una compra segura y confiable.

“La seguridad y la tranquilidad de las familias peruanas es nuestra principal responsabilidad. Con esta campaña buscamos generar conciencia sobre los graves riesgos asociados al consumo de balones adulterados y enfatizar la importancia de elegir siempre productos certificados que cumplan con todas las garantías de calidad y seguridad”, expresó Ignacio Schneider, gerente general de Limagas GLP.