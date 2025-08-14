Producción de petróleo creció 14.8% en julio, pero no supera aún niveles prepandemia. | Foto: ANDINA.
Producción de petróleo creció 14.8% en julio, pero no supera aún niveles prepandemia. | Foto: ANDINA.
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Elías García Olano
mailElías García Olano

Aunque la demanda de combustibles en el Perú alcanza este año cifras récord -cercanas a los 300 mil barriles diarios- luego de la contracción en su consumo a causa del Covid en el 2020, la producción nacional de hidrocarburos, con ligeros altibajos, hasta ahora no supera los niveles prepandemia.

TE PUEDE INTERESAR

¿Cuándo Anadarko y Chevron explorarían petróleo y gas en el mar del norte peruano?
Petróleo y ajustes en su precio internacional: ¿cuánto tarda en reflejarse en Perú? Petroperú explica
Caída de precio de petróleo podría afectar a Petroperú, pero descarta nuevo “rescate”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.