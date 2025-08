En ningún lugar es esto más evidente que en Brasil.

El país acogerá en noviembre la COP30, la conferencia climática más importante del mundo. Al mismo tiempo, su petrolera estatal traslada un gigantesco buque de perforación a un yacimiento a poco más de 160 kilómetros de la costa amazónica. Busca más crudo para evitar el colapso de su principal exportación, cuya producción se prevé que caiga en la década de 2030.

Un hallazgo ayudaría a frenar el declive en su superávit comercial, atraer inversiones y aumentar el pago de regalías a un gobierno que enfrenta fuertes restricciones presupuestarias.

Puede parecer contrario al legado que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, busca construir. Quiere poner fin a la deforestación en la Amazonía, alcanzar las cero emisiones netas para 2050 y erradicar la tala y la minería ilegales.

Gasto en exploración de grandes petroleras se desploma.

Pero para él, no hay hipocresía en sus ambiciosos objetivos climáticos y en los planes de buscar más petróleo. Son precisamente los ingresos de la producción de más crudo los que ayudarán a financiar la transición energética y garantizarán precios asequibles para el resto del mundo, afirma.

“No podemos tener esta riqueza bajo nuestros pies y no explotarla”, declaró Lula recientemente. “Es gracias a esta riqueza que tendremos el dinero para construir la transición energética con la que soñamos”.

Los ecologistas acusan incoherencia y cuestionan que los petrodólares vayan a sustentar la transición energética. El gobierno federal de Brasil destinó solo el 0.06% de los recursos procedentes de la actividad petrolera a ese fin entre 2018 y principios de 2025, según Climainfo, una organización que se centra en el cambio climático.

El Ministerio de Medio Ambiente de Brasil afirmó que el gobierno de Lula ha destinado miles de millones de reales a apoyar proyectos de transición energética, en particular a través de un fondo específico. En 2025, los recursos asignados al denominado Fundo Clima ascenderán a 11,200 millones de reales (US$ 2,000 millones), de los cuales el 1.9% procederá de los impuestos sobre el petróleo.

Las energías renovables no están ni cerca de reemplazar a los combustibles fósiles. La demanda mundial de petróleo alcanzó otro récord en 2024 y sigue aumentando. El debate sobre la disminución del consumo de petróleo, que estuvo de moda durante la pandemia, ha resultado ser, hasta ahora, un espejismo.

Porto do Açu comenzó a operar en 2014 y se ha convertido en la mayor terminal de exportación de petróleo de Brasil.

Aunque la energía eólica y solar pasaron de ser casi inexistentes en 2010 a generar el 15% de la electricidad mundial, apenas han frenado el crecimiento del consumo de hidrocarburos y no han logrado revertirlo.

Es fácil ser desentendido con el mercado del petróleo. La OPEP+ casi ha reactivado 2.2 millones de barriles diarios de capacidad inutilizada. La producción en EE.UU. y Brasil ha batido récords. Las guerras en Europa y Oriente Medio no han provocado las subidas de precios observadas durante crisis geopolíticas anteriores.

A pesar del actual exceso de oferta, las perspectivas a largo plazo son poco claras. La producción en el Mar del Norte y el Golfo de México ha pasado ya su momento álgido y el esquisto de EE.UU. se está estabilizando.

Brasil podría alcanzar su máximo antes de que termine la década. La inversión languidece. El gasto mundial en exploración petrolera se ha reducido a más de la mitad desde el máximo alcanzado hace poco más de una década, según la consultora Welligence Energy Analytics.

Por lo tanto, si países como Brasil —que ya produce más petróleo que los Emiratos Árabes Unidos— no hacen inversiones masivas en exploración, la economía global afrontará un mayor riesgo de escasez de combustible y presión inflacionaria.

Producción de crudo de Brasil podría alcanzar su techo en 2028.

Según la consultora energética Rystad Energy, ya se prevé escasez en todo el mundo en la década de 2030. Brasil es uno de los pocos países fuera de la OPEP+ que ha estado ampliando su producción. Su inminente declive contribuirá a restaurar la cuota de mercado y el peso geopolítico de ese cártel.

Para evitar la escasez, la estatal Petróleo Brasileiro SA, más conocida como Petrobras, y las empresas exploradoras de todo el mundo necesitan descubrir nuevos yacimientos suficientes para producir más de lo que produce actualmente Estados Unidos.

Para algunos, una posible escasez en la década de 2030 recuerda a la crisis de 1973, cuando miembros de la OPEP restringieron las exportaciones de petróleo. Brasil dependía de las importaciones y tuvo que racionar el suministro a los automovilistas.

Sylvia Anjos, directora ejecutiva de exploración y producción de Petrobras, lo recuerda bien. “Había que hacer fila el viernes a las siete de la mañana para llenar el tanque”, cuenta Anjos, de 68 años. “Si no, no se podía viajar”.

Renacimiento petrolero

Tras las crisis de los 70, Brasil comenzó a buscar petróleo en su costa sur, y Petrobras se convirtió en pionera en la perforación en aguas profundas. La producción de petróleo se convirtió en un motivo de orgullo y una fuente de identidad para los brasileños.

Luego, entre 2006 y 2010, logró algunos de los descubrimientos más importantes del siglo. Las autoridades energéticas trazaron un área costera de unos 150,000 kilómetros cuadrados (una superficie similar a Surinam) donde una enorme capa de sal bajo el lecho marino cubriría una extensión de oro negro, conocida coloquialmente como “presal”.

Así, las acciones de Petrobras casi se triplicaron en dos años, alcanzando un máximo histórico en 2008. Al año siguiente, una portada de The Economist mostraba al icónico Cristo Redentor de Río de Janeiro ascendiendo como un cohete.

Una oficina comercial y logística de Petrobras está ahora abandonada en Macae.

Lula, que entonces cumplía su segundo mandato, calificó los descubrimientos como el “pasaporte al futuro” y predijo un renacimiento industrial con ingresos crecientes que financiarían la educación y los servicios públicos.

Entre 2017 y 2021, petroleras pagaron más de 100.000 millones de reales por bloques de exploración y producción en aguas profundas. Esto representó más del 90% del gasto mundial en exploración en ese período.

“Fue el mayor acontecimiento fiscal de la historia de Brasil”, afirmó Decio Oddone, quien en ese tiempo organizaba las subastas como director de la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles de Brasil.

En 2024, el petróleo se convirtió en la mayor exportación de Brasil, superando a la soja.

Las fortunas van y vienen

En Río de Janeiro, el estado más petrolero de Brasil, la prosperidad varía junto con los yacimientos petrolíferos de la costa.

Porto do Açu, a solo cinco horas en coche de las playas de Copacabana e Ipanema, aprovechó el presal para convertirse en la mayor terminal de exportación de petróleo de Brasil. Comenzó a operar en 2014 y la ciudad más cercana, São João da Barra, creó miles de nuevos puestos de trabajo durante la fase de construcción. Su economía local se diversificó de la agricultura a la logística, la construcción naval y los servicios offshore.

Ejecutivos del sector decían que Río sustituiría a Houston como capital petrolera de las Américas. Petrobras y grandes empresas internacionales como Shell Plc y BP Plc invirtieron conjuntamente más de US$ 10,000 millones para acceder a una zona virgen del presal a 200 millas de la costa, con la esperanza de encontrar otra ola de megacampos.

Buques de apoyo a la extracción de petróleo atracados en el puerto de Imbetiba, Macaé, norte del estado de Río de Janeiro, Brasil, el jueves 3 de abril de 2025.

En su lugar, se toparon con una serie de pozos secos. Las exploraciones posteriores no se acercaron al impacto de los descubrimientos iniciales que transformaron el destino de Porto do Açu. El lunes, BP anunció un “importante” descubrimiento en el presal brasileño, pero los altos niveles de dióxido de carbono corrosivo podrían hacerlo inviable.

“Hasta hace poco, las grandes petroleras se habían engañado”, afirmó Pedro Zalan, consultor petrolero y geólogo que trabajó durante más de 30 años como geólogo senior en Petrobras. “Esto no debe considerarse un veredicto definitivo contra el presal. El tono optimista de BP es significativo”.

Durante una visita reciente, se podía ver a equipos de trabajadores con cascos y overoles limpiando el casco de una antigua plataforma de perforación y producción de petróleo antes de enviarlos a los astilleros para ser desguazados.

A poco más de dos horas por la costa, Macaé, que en su día fue conocida como la capital petrolera de Brasil, está en declive. Su prosperidad provino de la primera gran cuenca marítima de Brasil, Campos, que alcanzó su apogeo de producción en 2011 pero que ha caído desde entonces.

Con el respaldo de las regalías petroleras, el municipio de Maricá ha implementado un sistema de transporte gratuito en autobús para todos los residentes. Fotógrafo: Dado Galdieri/Bloomberg

A solo unos cientos de metros del puerto petrolero de Imbetiba, hay un edificio abandonado que hasta mediados de la década de 2010 era una oficina de operaciones y logística para Petrobras.

Las ventanas están rotas y el exterior está cubierto de grafitis. En la playa, vagabundos huyen del sol bajo los cimientos del edificio. Los conductores de una parada de taxis cercana aconsejaron a un reportero y a un fotógrafo de Bloomberg que no entraran porque estaba lleno de drogadictos violentos.

“Petrobras lo arregló todo. Solía ser de primera categoría”, dijo José Silva, quien trabajó como guardia de seguridad en el edificio entre 2004 y 2007 y afirmó que en aquella época trabajaban allí más de mil personas. “Esta calle estaba tan llena de gente que apenas se podía caminar. Ahora todo el mundo se ha ido”.

Diversificación

Ciudades como Maricá, a dos horas de la costa de Río de Janeiro, muestran la mejor cara del auge del presal en Brasil.

En 2016, esta localidad obrera era objeto de burlas por su deterioro y depresión. Ese año, el alcalde Eduardo Paes se disculpó después de calificarla de “ciudad de mierda” en un audio filtrado.

Ahora, gracias a los dos megacampos más grandes de Brasil, Búzios y Tupi, Maricá es uno de los principales receptores de regalías petroleras del país. A diferencia de lugares como Macaé, ha usado las regalías del petróleo para diversificar su economía. Su fondo patrimonial, que hoy cuenta con 2,000 millones de reales, financia líneas de autobús gratuitas y un programa de renta básica que paga a los residentes con el mumbuca, una moneda digital creada por el municipio.

Alcalde Washington Quaquá. Foto: Dado Galdieri/Bloomberg

Aun así, la prudencia financiera parece estar disminuyendo a pesar de la fecha de caducidad de los yacimientos presal. Maricá quiere comprar un equipo de fútbol y ha gastado millones en los derechos de planos arquitectónicos diseñados por el difunto Oscar Niemeyer, uno de los brasileños más famosos, que diseñó la futurista capital, Brasilia.

El alcalde Washington Quaquá, del oficialista Partido de los Trabajadores, planea inversiones por unos 10,000 millones de reales y promete mantener equilibradas las cuentas municipales. Tiene previsto auditar el gasto social para liberar fondos para proyectos turísticos, de infraestructura e industriales. Entre ellos se incluyen un puerto y una sucursal de una fábrica portuguesa de conservas de pescado que producirá latas de diseño artístico que parecen souvenirs.

“El reto es construir una economía que no dependa del petróleo mientras seguimos obteniendo una buena cantidad de regalías”, afirmó Quaquá durante una entrevista en el ayuntamiento. “Mantener el dinero en el banco no es necesariamente la mejor manera de cuidar el dinero público”.

Riesgos medioambientales

Las regiones más prometedoras para la exploración petrolera ahora están en las costas del Amazonas, en el norte de Brasil, o cerca de Uruguay, en el sur, según Glauce Santos, analista senior para América Latina de la consultora Wood Mackenzie.

Por eso, la exploración en aguas profundas frente a las costas de los estados amazónicos es la mejor esperanza de Brasil para evitar el colapso que sufrió México a principios de este siglo.

El problema es que podrían pasar casi diez años entre la exploración y la venta del petróleo, si es que se encuentra. Petrobras y Shell han estado perforando pozos de exploración cerca de donde ya se extrae petróleo para aprovechar estas operaciones.

“Las zonas fronterizas tardarán en desarrollarse, por lo que hay que acercarse a las infraestructuras existentes”, afirma Santos. “Vemos cierta urgencia”.

Sin duda, las innovaciones tecnológicas han rescatado a la industria petrolera a lo largo de su historia y podrían suponer un alivio en la década de 2030. Los avances en la perforación en aguas profundas en la década de 1980 dieron lugar a nuevos suministros.

La base de abastecimiento del puerto de Belém, prevista para Petrobras, parece inactiva. Fotógrafo: Alessandro Falco/Bloomberg

El auge del fracking en EE.UU. en este siglo inundó lo que habían sido mercados petroleros ajustados. En el futuro, un avance en la computación cuántica podría reducir drásticamente la demanda de energía en los centros de datos, y el cambio a los vehículos eléctricos podría acelerarse si mejoran las baterías.

Pero, por ahora, simplemente no hay suficiente petróleo.

Por eso, trabajadores portuarios y líderes de la industria en el delta del río Amazonas están furiosos por los retrasos en exploración.

En el distrito portuario de Belém, apenas se veía actividad en la base de apoyo que Petrobras planea utilizar. Parecía un almacén frente al río rodeado de un estacionamiento vacío.

Esto saca de sus casillas a Alex Carvalho, presidente de una federación industrial. Acusa a los “extremistas” medioambientales de frenar más de 100,000 puestos de trabajo potenciales. Afirma que la Amazonía necesita el dinero del petróleo para financiar los esfuerzos de conservación y ayudar a sacar de la pobreza al 70% de la población.

“El puerto está aquí. Belém se encuentra en una posición privilegiada”, afirma. “¿Va a producir Brasil el petróleo o se lo va a comprar a otro?”.

Las autoridades medioambientales tienen muchas razones para ser cautelosas. En 2011, Petrobras perforaba a unos 125 kilómetros de los manglares y las tierras indígenas del estado de Amapá, cerca de donde quiere explorar ahora, cuando fuertes corrientes arrastraron el buque de perforación SS-52 lejos del lugar. Las tuberías que conectaban el buque con el lecho marino se rompieron, provocando una fuga de líquido hidráulico al océano, según un informe de la fiscalía.

El pozo marítimo nunca corrió peligro tras la “pérdida de posicionamiento” de la plataforma, y no hubo heridos ni daños medioambientales, según respondió Petrobras a las preguntas formuladas.

Si se produjera un incidente más grave que provocara un derrame importante, lo más probable es que cruzaría la frontera con la Guayana Francesa y pudiera llegar hasta el Caribe, según las simulaciones de accidentes incluidas en los informes de evaluación medioambiental.

“La cuenca sedimentaria de Foz do Amazonas es una zona con una riqueza ecológica poco estudiada. Además, sus características dificultan tanto la perforación como la futura producción. Es una región con corrientes muy fuertes que aumentan el riesgo de accidentes”, afirmó Suely Araújo, coordinadora de políticas públicas del Observatório do Clima, una red de organizaciones medioambientales.

Araújo encabezó la máxima autoridad medioambiental de Brasil, Ibama, y bloqueó la exploración de la zona por parte de TotalEnergies SE en 2018. Señala que no hay garantía de que el petróleo no llegue a la costa brasileña en caso de derrame. Incluso sin accidentes, la producción de petróleo genera contaminación y cambiará la dinámica de esa región amazónica, afirmó.

Sin garantías

Incluso si Petrobras obtiene luz verde para perforar, podría ser un fracaso.

Solo uno de cada tres pozos de exploración en todo el mundo encuentra petróleo, y de esos, solo la mitad tiene viabilidad comercial.

Si no se explora o no se tiene éxito al hacerlo, el mundo dependerá aún más de Arabia Saudita y otros países de la OPEP. Solo Medio Oriente y América Latina ofrecen opciones de crecimiento significativas para la próxima década, según Claudio Galimberti, economista jefe y director global de análisis de mercado de Rystad.

“La OPEP tendrá aún más control en la década de 2030”, afirmó Galimberti. “La mayor parte del crecimiento del petróleo provendrá de Medio Oriente. Sin Latinoamérica, estaremos en serios problemas”.

El desafío de la seguridad energética se ha agravado con la ofensiva de la administración Trump contra las energías renovables. Algunas grandes petroleras están reduciendo sus inversiones en energía eólica, solar y hidrógeno verde. El auge de estas fuentes de energía limpia en la última década ha contribuido a contener el crecimiento de la demanda de petróleo.

La crisis que se avecina crea tensión entre los directivos de Petrobras en Río y los responsables de energía en Brasilia, que siguen inmersos en una batalla épica con las autoridades medioambientales por el acceso a una región ecológicamente sensible.

“Es muy urgente desde el punto de vista de la planificación energética”, afirmó Heloisa Borges, directora de petróleo, gas y biocombustibles de la agencia estatal de investigación energética de Brasil conocida como EPE, la cual ayuda a establecer las políticas energéticas nacionales. “Si no hacemos nada, volveremos a ser importadores de petróleo”.

Leno Cleudo Pinho da Silva, director secretario del sindicato de trabajadores portuarios Sintracapa en Belém, se muestra escéptico sobre la posibilidad de que Petrobras supere los retrasos en la concesión de licencias. Este hombre de 50 años, bajo y en buena forma física, le preocupa que los ecologistas tengan la sartén por el mango en la batalla por la opinión pública.

“Cuando se habla de petróleo, muchos tienen una imagen de agresión hacia el medio ambiente, y no tanto de creación de muchos puestos de trabajo”, afirmó en una entrevista en la sede del sindicato. “No tenemos ninguna esperanza ni expectativa”.

Anjos se siente alentada por algunos éxitos recientes en la exploración del presal, pero también admite que no son de la misma magnitud que los megacampos de miles de millones de barriles que Petrobras descubrió a finales de la década de 2000.

“Petrobras sería más optimista si se tratara de un megadescubrimiento”, afirma Marcelo De Assis, consultor petrolero independiente en Río de Janeiro.

Lo que nos lleva de vuelta a las aguas del Amazonas.

Para saber realmente si hay petróleo allí, Petrobras debe ir y perforar. De lo contrario, deberá explorar en zonas aún más arriesgadas a lo largo de la costa. La empresa ya ha comenzado a explorar a nivel internacional tras años de decepciones en su país.

“El pasaporte al futuro está a punto de caducar”, afirmó De Assis. “Los gobiernos federal y estatales tendrán que empezar a apretarse el cinturón a partir de 2030. Probablemente, los buenos tiempos para Petrobras se acabarán en los próximos cinco años”.

Para el resto del mundo, si la producción de EE.UU. se estanca y la exploración en Brasil sigue decepcionando, podría venir una escasez.

“La realidad es que el mundo necesita el petróleo”, afirma Dan Yergin, vicepresidente de S&P Global y autor del libro ganador del Premio Pulitzer The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power. “Ya está claro que la transición energética va a ser accidentada”.