Petróleos del Perú -Petroperú- informó que en sesión de su directorio realizada el último jueves 12, esa empresa aprobó acuerdo por el cual dispone la implementación de una nueva Estructura Orgánica y la adopción de medidas orientadas a la reconversión y reducción progresiva de plazas del Cuadro de Asignación de Personal (CAP).

Indicó que este acuerdo de directorio, el N°011-2026-PP, se llevó a cabo como parte del proceso de reorganización de la petrolera estatal, establecido mediante el Decreto de Urgencia N°010-2025.

Refirió que la nueva Estructura Orgánica entrará en vigencia el próximo lunes 16 de febrero y tiene como finalidad ordenar los niveles de gestión, optimizar funciones y alinear la organización a las necesidades actuales de la empresa.

¿Cuántos trabajadores saldrán?

Ese alineamiento, indicó, se hará en función de la situación financiera y operativa de la compañía, y que su implementación marca el inicio de la reorganización interna, previsto en el decreto de urgencia antes mencionado.

La implementación de estas medidas contempla la adopción de un plan de reducción proyectada de 1,554 posiciones, la cual se ejecutará abarcando todas las fases de desarrollo del Decreto de Urgencia.

Tal implementación incluye la eliminación de plazas vacantes del Cuadro de Asignación de Personal (CAP) que no agregan valor inmediato, así como la ejecución del plan de desvinculación voluntaria.

¿Y la renovación de contratos?

También comprende la aplicación estricta del cronograma de jubilaciones, así como la no renovación de contratos modales y de suplencia no críticos para la continuidad operativa.

Incluye asimismo la reducción de plazas una vez definida la modalidad de promoción aplicable a la empresa o a sus bloques patrimoniales.

“Con estos acuerdos, Petroperú continúa avanzando en la implementación de acciones orientadas a fortalecer su sostenibilidad financiera y operativa, en línea con el proceso de reorganización dispuesto por el Estado”, aseguró la empresa.