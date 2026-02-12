ProInversión aprueba Plan Marco para la reorganización integral de Petroperú (Imagen: Andina)
ProInversión aprueba Plan Marco para la reorganización integral de Petroperú (Imagen: Andina)
El documento, denominado Plan Marco, establece las condiciones generales, estrategias y lineamientos base que regirán el proceso de reorganización.

Su aprobación habilita la posterior estructuración y aprobación de planes de promoción específicos para cada uno de los bloques patrimoniales que sean definidos a partir de evaluaciones técnicas y legales, lo que permitirá una implementación gradual y segmentada.

Petroperú afronta deudas y pérdidas millonarias mientras mantiene una planilla de más de 2,800 trabajadores. Foto: Andina.
Según lo informado, el Plan Marco cumple con el marco normativo previsto en el Decreto de Urgencia N.º 010-2025 y el Decreto Legislativo N.º 674, normas que regulan los procesos de promoción de la inversión privada y establecen mecanismos para la reorganización de activos estatales.

De esta manera, se configura como el instrumento habilitante para avanzar hacia la incorporación de inversión privada especializada en determinadas unidades o activos de la empresa.

La estrategia general fue diseñada por la Dirección del Proyecto de Reestructuración y aprobada por la Dirección de Portafolio de Proyectos.

Posteriormente, el Comité Pro Social+ validó el documento mediante el Acuerdo N.º 380-1-2026 y lo elevó a la Presidencia Ejecutiva para su ratificación, cumpliendo las instancias técnicas y formales previstas en el marco legal vigente.

El objetivo declarado de la medida es fortalecer la sostenibilidad financiera y operativa de Petroperú, garantizando la continuidad del abastecimiento de hidrocarburos a nivel nacional.

Asimismo, se establece expresamente que la ejecución del Plan Marco y de los planes específicos que se deriven de este no implicará una reducción o afectación del patrimonio de la empresa, sino que buscará la generación de valor y la preservación de la estructura que respalda los compromisos asumidos con acreedores y bonistas.

ProInversión indicó que la aprobación se concretó en un plazo menor a los 60 días calendario previstos.

En los próximos días se realizará la presentación oficial del Plan Marco, en la que se detallarán sus alcances y la metodología que se aplicará para definir los futuros planes específicos por bloque patrimonial, marcando el inicio formal de la etapa preparatoria del proceso de reorganización integral.

